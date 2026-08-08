Veza im je sve ozbiljnija! Lewis Hamilton podijelio fotke s Kim Kardashian: Ovako se provode

Poznati vozač Formule 1 Lewis Hamilton (41) podijelio je na društvenim mrežama nekoliko fotografija, među kojima se nalaze i one s njegovom novom djevojkom, Kim Kardashian (45). 'Odmor, oporavak, punjenje baterija', napisao je Hamilton uz objavu.

Na jednoj od fotografija Kim pozira u dvodijelnom sportskom kompletu dok pozira uz Hamiltona. Na drugoj sjedi na podu u cipelama na visoku petu, tajicama i jakni te promatra psa, a među fotografijama našla se i jedna na kojoj pozira za selfie u glamuroznom izdanju dok Hamilton iza nje pozira s glumicom Glenn Close.

Foto: instagram

Par je ovog ljeta proveo mnogo vremena zajedno, a njihove objave na društvenim mrežama otkrivaju sve veću bliskost. U srpnju je Hamilton podijelio fotografije s Kardashian s opuštajućeg odmora na jezeru, koji je uslijedio nakon smrti njezine bake, 91-godišnje Mary Jo "MJ" Shannon.

"Držite svoje ljude blizu", napisao je tada Hamilton, samo nekoliko sati nakon što je majka Kim Kardashian, Kris Jenner, podijelila tužnu vijest o smrti MJ.

Na fotografijama s odmora vidjeli su se i sin Kim Kardashian, sedmogodišnji Psalm, te osmogodišnja kći Chicago, koje ima s bivšim suprugom Kanyeom Westom. Proveli su kvalitetno vrijeme s njom i Hamiltonom planinareći, plivajući, vozeći se jet-skijem i gledajući filmove. Na putovanju su im se pridružili i Hamiltonova nećakinja Willow te nećak Kaiden, što dodatno svjedoči o obiteljskoj atmosferi.

Veza koja je prerasla u nešto ozbiljno

Prema izvorima bliskim paru, njihova veza postala je vrlo ozbiljna, što potvrđuje i činjenica da Hamilton provodi vrijeme s djecom Kim Kardashian. Izvor je za časopis People u lipnju izjavio kako to pokazuje "koliko mu ona vjeruje".

"Kim je vrlo selektivna kada je riječ o ljudima koje pušta u blizinu svoje djece", dodao je izvor. "Vrlo je zaštitnički nastrojena prema njima i ne shvaća olako upoznavanje s novim ljudima."

Foto: instagram

Iako je njihova romansa novijeg datuma, Hamilton i Kardashian poznaju se više od desetljeća. Njihovo dugogodišnje prijateljstvo navodno je preraslo u ljubav nakon što su oboje prisustvovali novogodišnjoj zabavi glumice Kate Hudson u Aspenu.

Par je prvi put zajedno viđen u Parizu u veljači ove godine, što je pokrenulo glasine o romansi. Kasnije je potvrđeno da su u ožujku zajedno ljetovali u Tokiju s njezino troje mlađe djece: Saintom, Chicagom i Psalmom. Kardashian i West također su roditelji 13-godišnje kćeri North.

Svoju vezu potvrdili su zajedničkim pojavljivanjem na Super Bowlu u veljači, a od tada se često zajedno pojavljuju na raznim događajima. Kardashian je pružila podršku Hamiltonu i na Velikoj nagradi Monaka, gdje ga je bodrila iz Ferrarijeve garaže. Vozač je nakon utrke kratko prokomentirao njezinu podršku.

Foto: instagram

​- Nevjerojatno je imati dobre ljude oko sebe i dobre ljude koji te podržavaju, a ona to čini za mene svaki dan - izjavio je tada na konferenciji za medije.

*uz korištenje AI-ja

