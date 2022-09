Victoria Beckham ne podnosi snahu? U lošim su odnosima, nisu se vidjele već mjesecima

Vjenčanje Brooklyna Beckhama i Nicole Peltz razjedinilo je skladne odnose koje je sin bivšeg nogometaša Davida i Victorije Beckham imao s obitelji. Američki mediji pišu kako je sve krenulo u lošem smjeru i prije svadbe, a dodatno se zaoštrilo nakon što Brooklyn nije bio na odmoru s obitelji u Hrvatskoj.

POGLEDAJTE VIDEO:

Izvori su ispričali kako je Nicola na dan vjenčanja u suzama pobjegla jer je Victorija ukrala svu pažnju.

- Odjurila je usred svog vjenčanja sa sestrom Brittany i svojom mamom, jako je plakala - rekao je izvor. Svađa se dogodila zbog pjesme 'You Sang to Me' koji je trebao otpjevati Marc Anthony za prvi ples.

Pjevač je kasnije držao govor u kojem je više prostora posvetio Victoriji, a ne mladencima.

Prije vjenčanja Nicole je odbila da joj Victorija dizajnira haljinu što je razljutilo pjevačicu.

- Namjeravala sam i stvarno sam željela, a onda je nakon nekoliko mjeseci shvatila da njezin atelje to ne može učiniti, pa sam morala odabrati drugu haljinu - rekla je Nicola za Variety.

Najčitaniji članci