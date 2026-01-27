Modna dizajnerica primila je prestižno francusko priznanje za doprinos umjetnosti, dok obiteljske napetosti s najstarijim sinom Brooklynom i dalje bacaju sjenu na javne nastupe obitelji Beckham
Victoria Beckham odlikovana u Parizu: Zahvalila obitelji jer su 'vjerovali u njezinu viziju'
Victoria Beckham odlikovana je u Parizu titulom Viteza Reda umjetnosti i književnosti, jednim od najviših francuskih priznanja za doprinos kulturi. Na svečanosti su je podržali suprug David Beckham te djeca Romeo, Cruz i Harper, dok najstariji sin Brooklyn ponovno nije bio prisutan.
Bivša članica Spice Girls i uspješna dizajnerica u govoru je zahvalila obitelji, posebno djeci, istaknuvši da su “uvijek vjerovali u njezinu viziju”. Priznanje joj je uručila francuska ministrica kulture Rachida Dati, koja je pohvalila Victorijin utjecaj na modu i generacije mladih žena, nazvavši je uzorom koji je poticao slobodu i odvažnost.
Beckham je naglasila da uspjeh njezina brenda nije rezultat jedne osobe, već zajedničkog rada cijelog tima, te posebno zahvalila Davidu, kojeg je opisala kao veliku podršku u razvoju poslovanja.
Ipak, svečanost je održana u sjeni obiteljskih nesuglasica. Brooklyn Beckham posljednjih je mjeseci propustio niz važnih obiteljskih događaja, a nedavno je u javnoj izjavi iznio teške optužbe na račun obitelji, tvrdeći da je tek uz suprugu Nicolu Peltz pronašao mir nakon dugotrajne tjeskobe.
Unatoč tome, ostatak obitelji nastojao je pokazati jedinstvo tijekom ceremonije. Događaju su prisustvovala i brojna poznata imena iz svijeta mode, uključujući Annu Wintour i Edwarda Enninfula.
Victorijin modni brend prošao je kroz teške financijske faze od osnutka 2008., uz velike gubitke koje je godinama pomagao pokrivati David, no tvrtka je napokon počela poslovati s dobiti 2023. godine.
