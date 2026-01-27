Victoria Beckham odlikovana u Parizu: Zahvalila obitelji jer su 'vjerovali u njezinu viziju'

Victoria Beckham odlikovana je u Parizu titulom Viteza Reda umjetnosti i književnosti, jednim od najviših francuskih priznanja za doprinos kulturi. Na svečanosti su je podržali suprug David Beckham te djeca Romeo, Cruz i Harper, dok najstariji sin Brooklyn ponovno nije bio prisutan.

Bivša članica Spice Girls i uspješna dizajnerica u govoru je zahvalila obitelji, posebno djeci, istaknuvši da su “uvijek vjerovali u njezinu viziju”. Priznanje joj je uručila francuska ministrica kulture Rachida Dati, koja je pohvalila Victorijin utjecaj na modu i generacije mladih žena, nazvavši je uzorom koji je poticao slobodu i odvažnost.

Beckham je naglasila da uspjeh njezina brenda nije rezultat jedne osobe, već zajedničkog rada cijelog tima, te posebno zahvalila Davidu, kojeg je opisala kao veliku podršku u razvoju poslovanja.

Ipak, svečanost je održana u sjeni obiteljskih nesuglasica. Brooklyn Beckham posljednjih je mjeseci propustio niz važnih obiteljskih događaja, a nedavno je u javnoj izjavi iznio teške optužbe na račun obitelji, tvrdeći da je tek uz suprugu Nicolu Peltz pronašao mir nakon dugotrajne tjeskobe.

Foto: KGC-138/starmaxinc.com

Unatoč tome, ostatak obitelji nastojao je pokazati jedinstvo tijekom ceremonije. Događaju su prisustvovala i brojna poznata imena iz svijeta mode, uključujući Annu Wintour i Edwarda Enninfula.

Victorijin modni brend prošao je kroz teške financijske faze od osnutka 2008., uz velike gubitke koje je godinama pomagao pokrivati David, no tvrtka je napokon počela poslovati s dobiti 2023. godine.