Victoria: 'Maltretirali su me u školi, osjećala sam se jadno...'

Modna dizajnerica Victoria Beckham (45) kaže kako joj je nemir pomogao na nauči svoju kćer Harper (8) da uvijek mora biti ljubazna prema drugim djevojkama u školi i ljudima općenito. Priznala je kako su je u školi fizički i psihički maltretirali, a to ju je iskustvo potaklo da svojoj kćeri ukaže pravi put, prenosi The Sun.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- U srednjoj školi su učenici vadili kamenčiće iz blata i gađali me njima. Ja sam samo stajala ondje, sama. Nisam uopće imala prijatelja. Naguravali su me, prijetili da će me prebiti. Bila sam mršava klinka ispijenog lica, s dvije kečke na glavi i razmakom između prednjih zuba dovoljno velikim da svinja zaglavi između njih. Osjećala sam se jadno. Nisam se uklapala - ispričala je Victoria, kazavši kako misli da se to sve događalo zbog njenog izgleda.

Foto: Instagram royal

Bez obzira na to, smatra kako joj je sve to maltretiranje pomoglo da postane otporna na kritike i udarce od strane bilo koga. Beckhamove su između ostalog na društvenim mrežama kritizirali kako su razmazili djecu, a Victoriju su napali zato što Harper daje loš primjer, dopuštajući joj da se na njenoj modnoj reviji druži i fotografira s manekenkama koje izgledaju premršavo i ispijeno kao zombiji. Victoria vjeruje da je važno biti dobar primjer svojoj djeci, kako bi ona znala biti 'zdrava i sretna' sama sa sobom.

Foto: Instagram

- Kad imate djecu, puno stvari dolazi u fokus. Primijetite kako oni primjećuju baš sve. Ne bih nikada sjela s klincima za stol i preskočila svoj obrok. Oni moraju vidjeti da se njihova mama hrani zdravo. Morate malenima pokazati kako da budu zdravi i zadovoljni sobom - rekla je Victoria.

Modna dizajnerica u braku s Davidom Beckhamom (44) osim Harper, ima i trojicu sinova: Brooklyna (20), Romea (17) i Cruza (14).