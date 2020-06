Victoria upala u teške dugove: Spajsica je posudila 50 milijuna kuna da spasi modno carstvo...

Modnu kuću osnovala je 2008. godine, a već četiri godine kasnije suočila se s financijskim problemima koje do danas nije uspjela riješiti do kraja. Jedno vrijeme joj je David pomagao da izađe iz dugova...

<p>Nije tajna da je bivša spajsica <strong>Victoria</strong> <strong>Beckham </strong>(46) upala u dugove. Njezino modno carstvo više ne posluje kao nekad. Prošle godine doživjela je gubitak od sto milijuna kuna i morala otpustiti nekolicinu zaposlenika.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Godišnjica braka Victorije i Davida</strong></p><p>No, očajna vremena zahtijevaju još očajnije mjere. Victoria je nakon ogromnih rashoda bila prisiljena pozajmiti nešto više 50 milijuna kuna kako bi ih uspjela pokriti. Sklopila je privatni sporazum sa zasad nepoznatim muškarcem, a kako su saznali <a href="https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/victoria-beckham-loaned-64million-save-22217835" target="_blank">strani mediji</a>, Victoria će i dalje imati kontrolu nad kompanijom. </p><p>- Nakon toliko nakupljenih dugova, Victoria mora poduzimati radikalne mjere - rekao je izvor stranim medijima. </p><p>U četiri godine, Victoria je skupila 350 milijuna kuna duga, iako se spominje kako joj prihodi padaju, a rashodi rastu još od 2012. godine. </p><p>Jedno vrijeme pomagao joj je suprug <strong>David Beckham </strong>(45) za kojeg se pričalo da je Victoriji posudio gotovo 200 milijuna kuna u protekle četiri godine, kako bi joj pomogao da prebrodi krizu. No, ovoga puta joj je, ako je vjerovati glasinama, nije htio pomoći. Sad očekuje da se sama riješi s nastalim problemima.</p><p>Modnu kuću osnovala je 2008. godine, a već četiri godine kasnije suočila se s financijskim problemima koje do danas nije uspjela riješiti do kraja.</p>