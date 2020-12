Nova sezona serije “Crno-bijeli svijet” vraća na male ekrane već poznata glumačka lica, ali svoju priliku zasjati dobili su i neki novi klinci... U ulozi legendarnog Dražena Petrovića tako gledamo Luku Krajinovića (20) iz Šibenika, a Saša Lošić postao je Vid Bešlić (19) iz Petrinje.

- Poziv je stigao od Kaje Šišmanović. Saznao sam da je uloga moja u povratku s treninga i bio sam jako sretan i počašćen. Dražen Petrović i Bojan Bogdanović su mi košarkaški uzori - kaže nam Luka, koji je na prvo snimanje stigao nespreman. Zapravo, neobrijan.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Stao sam pred redatelja, koji je pohvalio sličnost s Draženom i poslao me na brijanje, ha-ha-ha - rekao je Luka. Istaknuo je kako mu je velika čast i privilegij glumiti takvu košarkašku ikonu.

- Nisam se ni sekunde dvoumio o prihvaćanju uloge i posebno mi je drago što je, koliko ja znam, ovo prvo utjelovljenje Draženova lika u nekom filmu ili seriji - zaključio je Luka.

A kako je do uloge došao mladi Vid i što o svemu tome misli?

- Pjesme ‘Od rođendana do rođendana’ i ‘Gardelin’ zapravo su pjesme moga djetinjstva i pjevam ih oduvijek, uvijek s istim žarom, a vjerojatno i zauvijek jer su zarobljene u mome srcu. Prisjećam se kako su me kao malenog dječaka obarale s nogu. S obzirom na to da gluma za mene nije samo imitiranje nekog lika/karaktera ili puko ‘recitiranje’ naučenog teksta negó proces izgrađivanja osobnosti, traženja sebe i ‘hvatanja Kairosa za čuperak’, ha ha, ova uloga mi je, osim za stjecanje glumačkog iskustva, poslužila poput neke vrste ponovnog produhovljenja mene kao persone. Za ulogu ponajviše sam slušao glazbu Plavog orkestra te gledao intervjue Saše Lošića, pokušao sam kroz stihove pjesama ući u karakter samog lika - tvrdi Vid, kojeg je na setu oduševila Marina Perazić.

- Odmah sam Marinu imao potrebu zagrliti i zahvaliti joj što je otpjevala onakve hitove koji su mi velika inspiracija za moje pjesme. Dva sata smo sjedili u garderobi, pričali o glazbi. Poslušala je moje radove, pričala mi o Loši privatno i dala nekoliko savjeta. Ova uloga mi je samo potvrdila moj glumački poziv, te se nadam skorom upisu na Akademiju dramske umjetnosti - zaključuje Vid.