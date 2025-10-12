VIDEO Australija zapjevala za Halida, pogledajte dirljive scene

Neki glasovi ne utihnu ni kad čovjeka više nema. Halidov je jedan od njih. Večeras će mu cijela regija zapjevati u znak zahvalnosti za sve emocije, stihove i trenutke koje je ostavio. Dok se gradovi pripremaju na okupljanja, svijeće i pjesmu, svijet je već počeo pjevati za Halida Bešlića.

U Australiji su se okupile stotine ljudi kako bi odale počast kralju narodne glazbe. Emocije su preplavile Melbourne, gdje su obožavatelji zapjevali njegovu pjesmu 'Pamtit ću te cijelog života'.

Slične scene dolaze i iz Sydneya, odakle je Enis Bešlagić podijelio video okupljenih uz poruku: 'Sydney je već počeo, hvala vam.' Mnoštvo okupljenih zajedno je zapjevalo jedan od Halidovih najpoznatijih hitova, 'Prvi poljubac', čime su pokazali koliko je njegova glazba ostala u srcima ljudi.

Podsjetimo, Enis Bešlagić je na svom Instagram storyju objavio popis gradova u Hrvatskoj, u kojima će se također održati okupljanja. Tako će se u Rijeci fanovi okupiti ispred Radija Rijeka u 17 sati, u Osijeku na Trgu Ante Starčevića u isto vrijeme, u Sisku na Kupalištu Zibel, a u Poreču na Trgu Slobode, također u 17 sati.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL/privatna arhiva