VIDEO Baby Lasagna se družio s Hrvatima, oni nam kažu: 'Dobio je dar, jedva smo ga dočekali...'

Red sunca, red kiše, vrijeme je koje možemo opisati u Malmöu, trećem gradu po broju stanovnika u Švedskoj, a koji ovih dana odiše duhom Eurosonga. Zastave s natpisima 'United by Malmö' nalaze se i na Stortorgetu, trgu u centru grada, ali može ih se vidjeti i u manjim veličinama po kafićima, restoranima...

U ovaj grad na jugu Švedske stigli smo u ranim jutarnjim satima, sletjevši u zračnu luku. Nakon leta skupljali smo prtljagu, a onda smo krenuli u potragu za prijevozom do grada. Taksi je i ovdje, kao i u nekim zračnim lukama u Hrvatskoj, jedna od boljih opcija. I u samoj ponudi takvog prijevoza nema puno razlike: postoje oni koje možete 'naručiti' preko aplikacije, kao i oni koji su, mogli bismo reći, tradicionalnije vrste. Mi smo naš naručili preko aplikacije te ga čekali... čekali... čekali... A onaj tko čeka, s vremenom i dočeka.

Ostavio nas je pred hotelom, no i tamo - zapreka. S obzirom na to da je let bio vrlo rano ujutro, čak ni vrlo organizirani Šveđani nisu imali spremnu sobu, ali s time smo se brzo pomirili, uobičajena je to ipak praksa pa smo zato samo ostavili kofere i otišli dalje.

Uputili smo se zatim prema Areni Malmö, gdje će već u utorak Baby Lasagna imati prvi nastup, u prvoj polufinalnoj večeri. Ulice su bile relativno puste, vjerojatno ima veze i s time što je nedjelja. No Arena, u koju, prema nekim informacijama, stane oko 15.500 ljudi, je već ukrašena, zastave su postavljene, a sam dio ulice u kojoj se nalazi je blokiran. Policija je na svakom koraku, ili čak galopu, jer središtem grada patroliraju i na konjima.

Našeg predstavnika sreli smo u blizini Arene. Bio je staložen i koncentriran na nastup koji se bliži.

Večer ranije Baby Lasagna je posjetio Hrvatsko kulturno društvo 'Jadran', zajedno s hrvatskim veleposlanikom u Kraljevini Švedskoj Sinišom Grgićem i delegacijom HRT-a. Jelena Fučkar, predsjednica Društva, ispričala nam je kako se 33 članova i članica fotografiralo s našim predstavnikom, inače pravog imena Marko Purišić, kod zgrade nazvane 'Turning Torso', jednog od simbola Malmöa.

- Marko je od naše najmlađe članice dobio poklon, uokvireni tabletić, kojem se stvarno obradovao! Na okviru je napisana posveta 'Eurovizija 2024.', a s druge strane 'Dragi Baby Lasagna, želimo ti puno uspjeha i sreće' - ispričala nam je Fučkar.

Dodaje kako su zasvirali njihovi tamburaši, najmlađe članice su zaplesale, a Marko je podijelilo autograme. U večernjim su se satima uputili i na druženje u društvene prostorije HKD-a. A na to druženje stiglo je oko 130 ljudi.

- Svi su bili nestrpljivi, jedva su čekali kada će Marko doći k nama! Dobio je poklona od nas i Nogometnog kluba Croatia - kaže Fučkar i dodaje da je Marko i u večernjim satima podijelio puno autograma i fotografirao se sa svima.

- Bila nam je velika čast i zadovoljstvo što smo imali mogućnost upoznati tako divnog i skromnog momka kao što je on. Želimo mu puno sreće i uspjeha - rekla nam je Fučkar.

