Marko Šimić i atraktivna crnka plesali su u zagrebačkom klubu, a u jednom trenutku on ju je zagrlio i poljubio. Šimić je u javnost dospio prije osam godina kad su ga u Zagrebu snimili u autu s Tatjanom Dragović

<p>Kad je u Zagrebu, nogometaš<strong> Marko Šimić </strong>(32) koji igra u indonezijskom klubu, nerijetko partyja u nedavno otvorenom zagrebačkom klubu. Ovaj put uhvatila ga je kamera u klinču s atraktivnom crnkom. Navodno je riječ o prijateljici starlete <strong>Soraje Vučelić</strong>. Marko i atraktivna crnka plesali su uz zvukove glazbe ispred stola s bocama pića, a u jednom trenutku on ju je zagrlio i strastveno poljubio.</p><p>Marko Šimić u javnost je dospio prije osam godina kad su ga u Zagrebu snimili u autu s <strong>Tatjanom Dragović </strong>(42). Tad joj je nježno brisao ketchup s usana. Tad se počelo špekulirati da ih veže nešto više od prijateljstva, no nedugo potom na terasi zagrebačkog kafića snimljeni su Dragović, Šimić i njen tadašnji suprug Goran Ivanišević na zajedničkoj kavi.</p><p>Tatjanu i Šimića ranije su snimili kako partyjaju na Zrću u Novalji. Prijatelji bivše manekenke tad su govorili kako ona vjeruje u mogućnost muško-ženskog prijateljstva te da između nje i Šimića nema ničeg više.</p><p>- Već mjesecima pričaju o Marku i meni, ali mi smo samo dobri prijatelji. Uostalom, zašto bih se ja od bilo koga skrivala? To uopće nije moj problem. Cijela ta priča otišla je predaleko - rekla je tada Dragović.</p><p>Kad su se 2013. Tatjana i Goran razveli, mnogi su pomislili kako je to zbog noćnih provoda bivše manekenke i nogometaša. Šimić se tada osjećao prozvanim pa je izjavio kako on nije 'razarač' brakova te da ga takve izjave vrijeđaju. </p><p>Nakon razvoda Tatjana više nije spominjala Šimića, koji je na stranice crne kronike pak dospio lani kad ga je putnica na letu iz Indonezije u Australiju optužila za seksualno uznemiravanje, no oslobodili su ga optužbi.</p>