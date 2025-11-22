Obavijesti

Show

Komentari 0
EMOTIVNA VEČER

VIDEO Crvena Jabuka pjevala je za neprežaljenog Halida: 'Bio je velik, hvala mu za dobrotu'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Crvena Jabuka pjevala je za neprežaljenog Halida: 'Bio je velik, hvala mu za dobrotu'
5
Zagreb: Koncert Crvene jabuke u Areni Zagreb | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Žera i ekipa raspametili su publiku u zagrebačkoj Areni hitom Halida Bešlića

Ne čuje se s čardaka, pjesma stara, pjesma laka, otkad tebe nema kraj mene…Stihovi su to koji su odzvanjali u punoj zagrebačkoj Areni, dok je publika uglas s bendom Crvena Jabuka pjevala u čast legendarnom Halidu Bešliću. Na svom velikom slavljeničkom koncertu povodom 40 godina karijere, Crvena Jabuka je u petak navečer priredila je emotivni glazbeni spektakl koji je spojio generacije i podsjetio na bezbroj uspomena koje njihovi hitovi nose.

- Halid je bio velik u svemu. Ovo je njemu u čast i zahvala za sve što nam je ostavio, glazbeno bogatstvo i neizbrisivu dobrotu - rekao je frontmen Dražen Žerić Žera prije nego što su otpjevali Halidov hit 'Čardak'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Crvena Jabuka u Areni Zagreb 01:44
Crvena Jabuka u Areni Zagreb | Video: bravo!

Puna tri sata legendarna Crvena Jabuka držala je na nogama čitavu zagrebačku Arenu u sklopu slavljeničke turneje "bravo! Crvena Jabuka".

- Dobra večer, dragi Zagrebe. Dobro došli na koncert kojim slavimo 40 godina grupe Crvena Jabuka. Hvala vam za sve ove godine! Plovit ćemo kroz ljubav, život... Neka ovo bude noć ljubavi - pozdravio je publiku Žera, najavivši emocionalnu večer za pamćenje.

Zagreb: Koncert Crvene jabuke u Areni Zagreb
Zagreb: Koncert Crvene jabuke u Areni Zagreb | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Koncert su otvorili pjesmom "S tvojih usana", nakon čega su se nizali bezvremenski hitovi "Vjetar se vezat ne može", "Bježi kišo s prozora", "Da nije ljubavi", "Dirlija", "Zovu nas ulice", "Mirišu jabuke" i mnogi drugi.

Poseban trenutak večeri bio je kada je Žera najavio pjesmu posvećenu gradovima koji su stradali u ratovima, a koju su originalno izveli U2 i Luciano Pavarotti.

SLAVLJENIČKI KONCERT U ZAGREBU Ovako je Crvena Jabuka u Areni proslavila 40 godina karijere
Ovako je Crvena Jabuka u Areni proslavila 40 godina karijere

- Želja mi je da se večeras prisjetimo svih gradova koji su stradali. Jedan od njih je i Sarajevo... Pjesma je 'Miss Sarajevo', ali može biti i bilo koji grad koji je prošao kroz stradavanje - rekao je.

Duet je s njim izvela operna pjevačica Marija Vidović: "Molim vas veliki aplauz za moju divnu prijateljicu i ženu s nevjerojatnim vokalom."

Zagreb: Koncert Crvene jabuke u Areni Zagreb
Zagreb: Koncert Crvene jabuke u Areni Zagreb | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Obožavatelji su ovacijama pozvali omiljeni bend na bis, kako bi još barem na nekoliko trenutaka uživali u večeri koju će rado prepričavati.

- Ova noć je prekrasna. Hvala bravo! radiju na ovom i svim divnim koncertima po Hrvatskoj. Ne postoje riječi kojima bi se opisala atmosfera večeras. Hvala vam od srca na 40 godina ljubavi i podrške - poručio je frontmen.

VELIKI INTERVJU ZA 24SATA Dražen Žerić Žera: Slava me u ovih 40 godina nije promijenila
Dražen Žerić Žera: Slava me u ovih 40 godina nije promijenila

Zagrebački koncert bio je ovogodišnji vrhunac turneje kojom je Crvena Jabuka ranije oduševila publiku u Varaždinu, Osijeku, Zadru i mnogim drugim gradovima. No, kako je Žera najavio, njihova slavljenička glazbena priča nastavlja se i sljedeće godine, jer ljubav između kultnog sarajevskog benda i njihove publike, koja okuplja sve generacije, ne jenjava ni nakon četiri desetljeća.

Zagreb: Koncert Crvene jabuke u Areni Zagreb
Zagreb: Koncert Crvene jabuke u Areni Zagreb | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Slika su i prilika svojih majki, a neke od ovih slavnih dama 'kopiraju' ih i karijerom
SLIČNOST JE NEUPITNA

FOTO Slika su i prilika svojih majki, a neke od ovih slavnih dama 'kopiraju' ih i karijerom

Ove slavne glumice, manekenke i glazbenice tijekom godina su stekle veliku slavu, a pod povećalom su došla i njihova djeca. Mnoge su krenule stopama svojih slavnih majki, a neke od njih teško je razlikovati od poznatih majki, obzirom na činjenicu koliko sliče.
Gabrijela iz 'Života na vagi' je trudna: 'Čekamo djevojčicu!'
IMA SPREMNO I IME

Gabrijela iz 'Života na vagi' je trudna: 'Čekamo djevojčicu!'

Osjećam se super, sve je uredu, Hvala Bogu, rekla je Gabrijela Crnjac iz prve sezone 'Života na vagi'
Chef Mario Mihelj napustio je studio bez objašnjenja i zbunio kandidate: 'Ne bude dobro...'
'MASTERCHEF'

Chef Mario Mihelj napustio je studio bez objašnjenja i zbunio kandidate: 'Ne bude dobro...'

Atmosfera je kulminirala trenutkom u kojem je chef Mario, nezadovoljan razinom izvedbe, napustio kuhinju uz riječi: 'Ako je svima sve jasno, nećemo više dužiti ovu agoniju. Dođem za čas'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025