VEČER EMOCIJA I HITOVA

VIDEO Crvena Jabuka u Areni Zagreb pjeva uglas s publikom u čast neprežaljenom Halidu

ZAGREB - Ne čuje se sa čardaka, pjesma stara, pjesma laka, otkad tebe nema kraj mene…Stihovi su to koji su večeras odzvanjali u punoj zagrebačkoj Areni, dok je publika uglas s bendom Crvena Jabuka pjevala u čast legendarnom Halidu Bešliću. Na svom velikom slavljeničkom koncertu povodom 40 godina karijere, Crvena Jabuka priredila je emotivnu glazbenu večer koja je spojila generacije i podsjetila na bezbroj uspomena koje njihovi hitovi nose

Crvena Jabuka u Areni Zagreb 01:44
GOLOVI S UTAKMICE

VIDEO Pogledajte dvije golčine Jagušića, bizaran autogol Čovića te nesebičnu asistenciju Šute!

SLAVEN BELUPO - VUKOVAR 4-1 Stigli su Vukovarci s nadanjima kako se eventualnim bodovima mogu odvojiti od posljednjeg Osijeka, ali raspoloženi Slaven bio je nemilosrdan. Jagušić je s dva sjajna gola potvrdio klasu, Nestorovski dodao dva, a gosti su propustili realizirati penal pa ubrzo zabili na bizaran način. Slaven je treći!

Sažetak utakmice Slaven Belupo - Vukovar 02:08
Gledajte '240sekundi' 24sata: Mladići negiraju krivnju za požar u Vjesniku, evo detalja

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Dvojica mladića negiraju krivnju za požar u Vjesniku, pucnjava u Sisku kod škole, poskupljenje dopunskog osiguranja, prosvjedi u Gospiću, Zelenski o teškim izborima za Ukrajinu, Trumpov rok za mirovni plan...

Gledajte '240sekundi' 24sata: Mladići negiraju krivnju za požar u Vjesniku, evo detalja 04:00
SJAJNA IDEJA

FOTO Rijeka zasjala u novom ruhu! Pogledajte sjajan mural

RIJEKA - Rijeka je zasjala u novom ruhu! Na zidu zgrade u ulici Andree Benussija osvanuo je mural sa simbolima Armade, HNK Rijeke, grada Rijeke i Hrvatske. Autor je Vito Trkulja. 'Sam mural predstavlja veliko sunce na vrhu, to bi bio grb od Rijeke jer Rijeka nam je sunce, ujedno i život. Osim samog grba, nalaze se galije koje predstavljaju Armadu, flotu brodova koje putuju, ura koja je obgrljena s dvoglavim orlom i na dnu mora su morski psi. Znači sve je nekako obuhvaćeno, od dubine do nebesa', opisao je.

Rijeka: Svečano predstavljanje murala sa simbolima grada, Armade, HNK Rijeke i Hrvatske 02:17
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pobjeda u Zagorju: Sporne elektrane su ipak nezakonite!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Da su dozvole za solarne elektrane u Pregradi na osnovi kojih je pokrenuto izvlaštenje zemljišta protuzakonite utvrdilo je ministarstvo graditeljstva, a do toga je  došlo nakon pisanja 24sata. Maloljetnik uhićen zbog požara u Vjesniku. 30 proizvoda dodano na listu onih s ograničenim cijenama- među njima čaj, kašice i smrznute lignje. Tek 1. ožujka 2027. kreće novi sustav naplate cestarine...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pobjeda u Zagorju: Sporne elektrane su ipak nezakonite! 04:00
USPJEH U KUPU

VIDEO Vratila se sinergija Boysa i momčadi. Pogledajte kako svi zajedno slave nakon Karlovca

KARLOVAC - DINAMO 0-7 "Modri" su uvjerljivo slavili u Kupu protiv Karlovca i tako napravili korak prema izlasku iz krize. Bad Blue Boysi navijali su tijekom cijelog susreta, odradili i šou s bakljama, a onda i propisno pozdravili momčad. Ovaj put igrači nisu otišli, navijači nisu zviždali te se Karlovcem orilo 'Dinamo Zagreb' nakon dominacije protiv drugoligaša. Boysi i Dinamo okreću se HNL-u

Slavlje Dinama u Karlovcu 00:50
