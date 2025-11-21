VIDEO Crvena Jabuka u Areni Zagreb pjeva uglas s publikom u čast neprežaljenom Halidu

SJAJNA IDEJA

FOTO Rijeka zasjala u novom ruhu! Pogledajte sjajan mural RIJEKA - Rijeka je zasjala u novom ruhu! Na zidu zgrade u ulici Andree Benussija osvanuo je mural sa simbolima Armade, HNK Rijeke, grada Rijeke i Hrvatske. Autor je Vito Trkulja. 'Sam mural predstavlja veliko sunce na vrhu, to bi bio grb od Rijeke jer Rijeka nam je sunce, ujedno i život. Osim samog grba, nalaze se galije koje predstavljaju Armadu, flotu brodova koje putuju, ura koja je obgrljena s dvoglavim orlom i na dnu mora su morski psi. Znači sve je nekako obuhvaćeno, od dubine do nebesa', opisao je.

Kopiranje linka