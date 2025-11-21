VEČER EMOCIJA I HITOVA
VIDEO Crvena Jabuka u Areni Zagreb pjeva uglas s publikom u čast neprežaljenom Halidu
ZAGREB - Ne čuje se sa čardaka, pjesma stara, pjesma laka, otkad tebe nema kraj mene…Stihovi su to koji su večeras odzvanjali u punoj zagrebačkoj Areni, dok je publika uglas s bendom Crvena Jabuka pjevala u čast legendarnom Halidu Bešliću. Na svom velikom slavljeničkom koncertu povodom 40 godina karijere, Crvena Jabuka priredila je emotivnu glazbenu večer koja je spojila generacije i podsjetila na bezbroj uspomena koje njihovi hitovi nose