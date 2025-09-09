VIDEO Daniel Craig opet u ulozi detektiva Blanca u trećem 'Nožu u leđa': Pogledajte prvi foršpan

Karizmatični detektiv istančanog stila Benoit Blanc, kojeg utjelovljuje Daniel Craig, vraća se kako bi riješio još jedan slučaj ubojstva u filmu "Mrtvače, probudi se: Nož u leđa", trećem dijelu velike, crne i zabavne franšize.

Scenarist i redatelj Rian Johnson vodi gledatelje u crkvu u malom gradu na sjeveru države New York za svoj najnoviji nastavak misterija, dajući mu puno prizemljeniji ton.

"Pokušavamo svaki put napraviti nešto drugačije", rekao je Johnson za Reuters na crvenom tepihu uoči premijere filma ovog vikenda na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu.

"Prvi je bio misterij s toplom atmosferom. Drugi je bio velika humoristična misterija o odmoru. Ovaj je malo više gotičkog tona, malo mračniji, ali mislim da je i dalje vrlo zabavan", rekao je.

Craig se u potpunosti slaže.

„Radi se o odmaku. To je drugačija vrsta filma. Ali to je i dalje misterij Benoita Blanca“, rekao je bivši James Bond za Reuters.

Glumačka postava uključuje Josha O'Connora, Glenn Closea, Josha Brolina, Milu Kunis, Jeremyja Rennera, Kerry Washington, Andrewa Scotta, Cailee Spaeny, Daryla McCormacka i Thomasa Hadena Churcha.

O'Connor je bio pun hvale za Johnsona, kojeg je opisao kao svog „idola“. „On je genijalni scenarist i redatelj“, rekao je.

Britanski glumac u usponu, koji je glumio princa Charlesa u TV seriji „Kruna“, bio je pozdravljen gromoglasnim pljeskom nakon premijere za svoju izvedbu mladog svećenika.

Spaeny, u ulozi violončelistice, rekla je da je zahvalna na prilici i da je pokušala iskoristiti svaki trenutak dok je bila na setu. Američka glumica naučila je svirati instrument pripremajući se za svoju ulogu i prvi put u karijeri glumi u komediji.

„Bilo mi je krivo što me za ovaj posao i plaćaju“, rekla je.

Craig je također bio pun pohvala za "živahnu" glumačku postavu.

"Imali smo nevjerojatnu sreću s cijelom serijom i ponovno smo pogodili", rekao je.

Film će imati ograničeno kino prikazivanje od 26. studenog, a onda će 12. prosinca biti dostupan za streaming na Netflixu.