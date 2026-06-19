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'LJUBAV JE POBIJEDILA'

VIDEO Emocije preplavile Arenu! Mladić kleknuo pred djevojku na koncertu Jakova Jozinovića

Jakov Jozinović u petak je u rasprodanoj Areni Zagreb ostvario jedan od najvećih snova svoje karijere, no jedan trenutak posebno će pamtiti. Dok je izvodio pjesmu 'Raj' s novog albuma 'Ja za čuda letim', mladić iz publike kleknuo je pred svoju djevojku i zaprosio je, a ona je bez razmišljanja rekla 'da'. Publika je sve popratila glasnim pljeskom i ovacijama, a vidno dirnuti Jozinović kratko je poručio: 'Ljubav je pobijedila'.

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Prosidba na koncertu Jakova Jozinovića VIDEO
Prosidba na koncertu Jakova Jozinovića | Video: bravo! radio
PRIJE UTAKMICE

VIDEO Pravi šou u Philadelphiji: Navijači Brazila i Haitija već su u deliriju, pogledajte atmosferu

PHILADELPHIA - U 02.30 počet će utakmica skupine C između Braila i Haitija. Četiri sata prije utakmice navijači su već okupirali ulice i prostor oko stadiona i vlada prava ludnica. Glasno se navija, a navijači obje reprezentacije zajedno rade šou. Brazil je veliki favorit u ovoj utakmici te traži prvu pobjedu na ovom Svjetskom prvenstvu

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Navijači prije utakmice Brazila i Haitija VIDEO
Navijači prije utakmice Brazila i Haitija | Video: iz Philadelphije: Hrvoje Tironi
HITNI KORIDOR

VIDEO Kolona vozila ignorirala hitnu: Nisu im se htjeli maknuti

A1 - Nisu se htjeli pomaknuti hitnoj. Stajali su u koloni, rekao nam je čitatelj koji je snimio kolonu vozila na autocesti A1 između Karlovca i Vukove Gorice. HAK je pisao kako vozila s posebnim zvučnim oglašavanjem i plavim svjetlosnim oznakama imaju prednost prolaska. Za prolazak interventnih vozila potrebno je stvoriti prometni koridor jer on može spasiti nečiji život. Na prometnici s dva prometna traka hitni koridor formira se tako što se vozila u desnom traku pomaknu što više udesno, a vozila u lijevom traku što više ulijevo. Na prometnicama s tri traka oslobađa se srednji trak tako što se vozila u srednjem traku pomaknu u desni trak i propuste interventna vozila.

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Vozilo Hitne nije moglo proći na autocesti VIDEO
Vozilo Hitne nije moglo proći na autocesti | Video: čitatelj/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Novi detalji o tome kako je Krajač ugovarao poslove...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Novi detalji o tome kako je Krajač ugovarao poslove, čak je i Mateša zahtijevao izvješća o poslovanju, lipanj donio porast mrtvih u prometnim nesrećama, skandalozno - otpad u Gospiću bit će prekriven folijom, prevaranti oštetili Rijeku, Matej bagerom otišao po svoju mladu, Dalić sprema veliki preokret protiv Paname...

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Novi detalji o tome kako je Krajač ugovarao poslove... VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Novi detalji o tome kako je Krajač ugovarao poslove... | Video: 24sata Video
TRAJE OČEVID

VIDEO Sudar u Zagrebu: Jedna osoba završila u bolnici...

Zagrebačka policija potvrdila nam je kako su u petak poslijepodne zaprimili dojavu o prometnoj nesreći na aleji Javora. Prema dostupnim informacijama u nesreći su sudjelovali motocikl i automobil. 'Jedna je osoba ozlijeđena', rekli su iz policije, dodajući da je u tijeku očevid

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Prometna nesreća VIDEO
Prometna nesreća | Video: 24sata Video
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USA REPORT 24SATA 'Vatreni' su odradili trening, a izbornik Dalić će mijenjati sastav za Panamu

ALEXANDRIA - 'Vatreni' su odradili trening u Alexandriji pod najboljim uvjetima do sad; bilo je oko 23-24 stupnjeva nakon nekoliko dana sparine i visokih temperatura. Kramarić je proslavio 35. rođendan, a Dalić najavio nekoliko promjena u sastavu za Panamu u odnosu na Englesku

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Hrvoje Tironi VIDEO
Hrvoje Tironi | Video: Hrvoje Tironi/24sata

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