SPORNA HALJINA

VIDEO Evo kako je nastala 'gola' haljina Heidi Klum: Prvo su napravili 3D kalup tijela...

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Heidi Klum mnoge je iznenadila izborom haljine za 68. dodjelu Grammy nagrada gdje se pojavila u haljini od lateksa boje kože

Austrijska dizajnerica Marina Hoermanseder postala je glavna tema svjetskih medija nakon što se supermodel Heidi Klum pojavila na 68. dodjeli nagrada Grammy u njezinoj spektakularnoj kreaciji. Riječ je o nevjerojatnoj haljini od lateksa boje kože koja je pratila svaki milimetar tijela slavne manekenke, stvarajući iluziju "gole" lutke. Samo dan nakon događaja koji je zapalio internet, dizajnerica je na svom Instagram profilu objavila video koji otkriva fascinantan proces izrade ovog modnog remek-djela.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

U kratkom videu, koji je popratila jednostavnim opisom "haljina, izrađena i krojena ekskluzivno za Heidi Klum", Marina Hoermanseder sažela je složen i mukotrpan proces stvaranja. Sve je započelo izradom 3D kalupa tijela Heidi Klum, koji je poslužio kao osnova za modeliranje. Video prikazuje kako tim stručnjaka pažljivo postavlja vlažne komade kože na kalup, oblikujući ih rukama i sušeći ih sušilima za kosu kako bi koža poprimila željeni oblik.

Nakon sušenja, uslijedilo je brušenje do savršene glatkoće te na kraju lakiranje u preciznu nijansu boje kože, što je haljini dalo sjajni, gotovo porculanski izgled. Krajnji rezultat je skulpturalno djelo koje izgleda više kao oklop ili druga koža nego kao klasičan odjevni predmet, što je izazvalo divljenje i šok diljem svijeta.

