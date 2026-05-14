VIDEO Fanovi se uoči Eurosonga u Beču zabavljaju uz Severinu

Eurovizijsko selo u Beču, glavno okupljalište fanova tijekom Eurosonga koje se nalazi na Rathausplatzu, ispred bečke gradske vijećnice, prepuno je ljubitelja ovog glazbenog natjecanja. A danas je, u popodnevnim satima, na velikom platnu prikazan nastup Hrvatske na Eurosongu 2006. godine, kada nas je predstavljala Severina s pjesmom Moja štikla.

Video, kojeg nam je posao čitatelj, prikazuje ljudi koji gledaju i slušaju Severinu, dok s nestrpljenjem iščekuju večerašnju drugu polufinalnu večer Eurosonga.

Pokretanje videa... VIDEO Eurovision Song Village u Beču | Video: Čitatelj 24sata

Podsjetimo, Severina je predstavljala Hrvatsku na Eurosongu 2006. u Ateni s pjesmom “Moja štikla”, jednom od najpoznatijih i najkontroverznijih hrvatskih eurovizijskih pjesama. Pjesmu su napisali Severina i Boris Novković, a kombinirala je pop, turbo-folk i tradicionalne dalmatinske i dinarske motive, što je tada izazvalo velike rasprave u regiji. U velikom finalu Hrvatska je završila na 12. mjestu sa 56 bodova.