PRISJETILI SE 'MOJE ŠTIKLE'

VIDEO Fanovi se uoči Eurosonga u Beču zabavljaju uz Severinu

Piše Zrinka Medak Radić,
ARHIVA - Eurovizija 2006., Severina s pjesmom 'Moja štikla' 13., Lordi pobjednici | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U Eurovizijskom se selu svi spremaju za drugu polufinalnu večer Eurosonga 2026., a na velikom platnu pušta se Severina i njen Eurosong nastup s pjesmom Moja štikla iz 2006. godine

Eurovizijsko selo u Beču, glavno okupljalište fanova tijekom Eurosonga koje se nalazi na Rathausplatzu, ispred bečke gradske vijećnice, prepuno je ljubitelja ovog glazbenog natjecanja. A danas je, u popodnevnim satima, na velikom platnu prikazan nastup Hrvatske na Eurosongu 2006. godine, kada nas je predstavljala Severina s pjesmom Moja štikla.

Video, kojeg nam je posao čitatelj, prikazuje ljudi koji gledaju i slušaju Severinu, dok s nestrpljenjem iščekuju večerašnju drugu polufinalnu večer Eurosonga.

Eurovision Song Village u Beču
Podsjetimo, Severina je predstavljala Hrvatsku na Eurosongu 2006. u Ateni s pjesmom “Moja štikla”, jednom od najpoznatijih i najkontroverznijih hrvatskih eurovizijskih pjesama. Pjesmu su napisali Severina i Boris Novković, a kombinirala je pop, turbo-folk i tradicionalne dalmatinske i dinarske motive, što je tada izazvalo velike rasprave u regiji. U velikom finalu Hrvatska je završila na 12. mjestu sa 56 bodova.

