VIDEO Harry pružio ruku prema Meghan, ona ga nije primjetila: 'Ona uvijek vodi glavnu riječ'

Vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle i njen suprug princ Harry borave u New Yourku gdje su prisustvovali 'Time 100' samitu, a kamere su zabilježile neugodan trenutak kada Meghan u više navrata nije primjetila Harryjevu ispruženu ruku i tako ga ostavila da nespretno stoji sa strane.

#meghanmarkle #princeharry ♬ suono originale - Whoopsee @whoopsee.it Il principe Harry e Meghan Markle tra i protagonisti del TIME100 Summit a New York “With Love, Harry & Meghan”. Parafrasando il nome suo show Netflix, potremmo intitolare così la nuova apparizione della coppia un tempo reale, adesso normale. Almeno se parliamo di titoli nobiliari, perché i duchi del Sussex non sembrano passare mai inosservati. Il principe Harry e Meghan Markle sono stati tra i protagonisti del TIME100 Summit, a New York. Un evento prestigioso in cui il figlio di Re Carlo e di Lady Diana ha supportato la moglie, tra gli ospiti celebri della serata. E tra le riflessioni sugli errori commessi nelle sue ultime iniziative imprenditoriali, i progetti e i figli, a colpire non è solo ciò che ha detto, quanto il sorriso immortalato all’arrivo. Ma anche il suo look. In cui a spiccare è il beige, come abbiamo già visto anche nel suo show Netflix “With Love, Meghan”, ormai diventato la firma stilistica di Meghan. Il simbolo di un lusso sussurrato ma evocativo, che si riflette anche nelle linee eleganti e senza tempo dei capi che indossa: un completo Ralph Lauren dal taglio morbido ma comunque strutturato, con pantaloni palazzo a vita alta e blazer monopetto dalle maniche leggermente arricciate. Sotto, una camicia bianca, semplice ma sofisticata, che riassume perfettamente la sua idea di stile. Vi piace? [📸 BACKGRID / IPA 📹 BACKGRID] #whoopsee

Dok je izlazila iz auta, Harry je pokušao uhvatiti Meghan za ruku, ali ona to očito nije primijetila – odmah je krenula grliti okupljene i nije ga ni pogledala. On je ostao stajati iza nje s rukama u džepovima. Gotovo ista scena ponovila se i nekoliko minuta kasnije – Meghan je, mašući publici, opet prošla pokraj Harryja kao da ga nema, a on je i dalje kaskao korak iza.

Stručnjakinja za govor tijela Judi James rekla je za Daily Mail kako se čini da Harry, bilo da vodi ili se povlači, zapravo uvijek ostaje u ulozi "rezervnog igrača" – njegovi su pokreti pomalo nespretni, dok Meghan zrači samopouzdanjem i jasno je u centru pažnje.

Foto: ABIY

U analizi njihovog dolaska, James je primijetila da Meghan preuzima vodstvo, dok Harry opet ostaje korak iza. Istaknula je i njezin prepoznatljiv govor tijela – ruke savijene pod kutom od 45 stupnjeva i opuštena zapešća, poznato kao poza "slomljenog krila", koja prema stručnjacima odaje dojam posebnosti i visokog statusa.