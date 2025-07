VIDEO IShowSpeed skočio je s automobila na djecu u Sarajevu. Plakali su, upetljali se zaštitari

Poznati američki YouTuber IShowSpeed, koji je već obišao Hrvatsku, Sloveniju i Srbiju, stigao je i u Bosnu i Hercegovinu, točnije u Sarajevo. Njegov dolazak izazvao je potpuni kaos, ali i euforiju. Stotine fanova dočekalo ga je već na aerodromu, a zatim ga pratilo i kroz grad.

Kao i inače, Speed je sve prenosio uživo na svom YouTube kanalu. Njegov live stream iz Sarajeva trajao je nešto više od tri sata i skupio gotovo dva milijuna pregleda. No, kraj prijenosa obilježila je neugodna scena koja je iznenadila mnoge gledatelje.

Speed se u jednom trenutku popeo na automobil, dok je ispred njega stajala velika skupina djece. Klinci su skandirali njegovo ime, mahali papirima s porukama, ali neki su ga počeli gađati i pokazivati srednji prst. Tu je YouTuber izgubio živce i skočio je na djecu. Djeca su padala, čula se vriska, neki su plakali. Kamera je zabilježila dječaka koji je sjeo na pod, držao se za nogu i vikao.

U cijelu situaciju brzo su se uključili i Speedovi zaštitari, koji su odgurivali djecu kako bi pomogli YouTuberu da se digne s poda. Zaštitar je podignuo i još jednog mladog dečka koji je bio na podu i plakao, a nakon toga je IShowSpeed prišao tom dječaku i zagrlio ga. Cijeli incident možete pogledati u live streamu, a do opisane situacije došlo je nakon 2:52:00. Već na početku streama okupljeni su ga gađali bananama.

Zanimljivo je i to da je njegov let iz Beograda do Sarajeva postao totalna senzacija. Prema podacima s FlightRadar24, Speedov Cessna Citation III bio je najpraćeniji avion na svijetu u tom trenutku! Let je pratilo više od 3000 ljudi.

Tko je IShowSpeed?

Iza imena IShowSpeed krije se Darren Jason Watkins Jr. Rođen je 21. siječnja 2005. godine u Cincinnatiju, saveznoj američkoj državi Ohio, a već s 19 godina izgradio je nevjerojatnu karijeru i postao globalni internetski fenomen. Sve je počelo 2016., kad je otvorio svoj YouTube kanal. Godinama je emitirao sadržaj za doslovno nekoliko gledatelja, najčešće dok je igrao videoigre poput NBA 2K i Fortnitea.

Prava prekretnica bila je 2021., kad su njegove burne reakcije, vrištanje, bijesni ispadi, pa čak i lajanje pred kamerom, postali viralni na TikToku. Isječci njegovih najluđih trenutaka počeli su se ubrzano širiti, i u samo nekoliko mjeseci kanal mu je narastao s par tisuća pretplatnika na više od milijun.

S vremenom je proširio svoj sadržaj na takozvane IRL (in-real-life) streamove, putujući svijetom i dokumentirajući svoje avanture. Još jedna stvar po kojoj je poznat je njegova opsesija Cristianom Ronaldom. Redovito viče 'Siuuuu!', nosi Ronaldove dresove, a trenutak kad je konačno upoznao Ronalda postao je jedan od najgledanijih trenutaka u povijesti interneta.

