VIDEO Ivana Knoll objavila je svoj prvi singl 'City lights', snimila je i vrlo atraktivan spot

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram

Ivana Knoll, najpoznatija hrvatska influencerica koja je osvojila medije tijekom Svjetskog prvenstva u Kataru, posljednjih mjeseci sve odlučnije gradi novu karijeru - onu glazbenu, a sada je objavila i prvi singl

Najpoznatija hrvatska navijačica, koja je u međuvremenu postala je DJ-ica, Ivana Knoll, sada ima svoj prvi singl. Pjesmu 'City lights' Knoll Doll je objavila na YouTubeu, a snimila je i atraktivan spot. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pjesmu je promovirala u Miamiju, gdje je puštala vozeći se u otvorenom automobilu, a ekipa iza nje je uživala u 'svjetlima grada'.

Pod umjetničkim imenom DJ Knölldoll, Ivana je već održala nekoliko zapaženih nastupa, a najviše pozornosti izazvao je onaj na Ultra Music Festivalu u Splitu, gdje se prvi put predstavila široj glazbenoj publici. Jednom je prilikom otkrila kako je DJ-ing „mnogo teži nego što izgleda”, te da sate provodi u učenju tehnike miksanja i pripremi nastupa. Osim toga, Knoll se pojavila u spotu za pjesmu „El Fuego” srpskog pjevača Valentina.

