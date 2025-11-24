VIDEO Ivana Knoll objavila je svoj prvi singl 'City lights', snimila je i vrlo atraktivan spot

Najpoznatija hrvatska navijačica, koja je u međuvremenu postala je DJ-ica, Ivana Knoll, sada ima svoj prvi singl. Pjesmu 'City lights' Knoll Doll je objavila na YouTubeu, a snimila je i atraktivan spot.

Pjesmu je promovirala u Miamiju, gdje je puštala vozeći se u otvorenom automobilu, a ekipa iza nje je uživala u 'svjetlima grada'.

Pod umjetničkim imenom DJ Knölldoll, Ivana je već održala nekoliko zapaženih nastupa, a najviše pozornosti izazvao je onaj na Ultra Music Festivalu u Splitu, gdje se prvi put predstavila široj glazbenoj publici. Jednom je prilikom otkrila kako je DJ-ing „mnogo teži nego što izgleda”, te da sate provodi u učenju tehnike miksanja i pripremi nastupa. Osim toga, Knoll se pojavila u spotu za pjesmu „El Fuego” srpskog pjevača Valentina.

