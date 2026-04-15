VIDEO Jamie Oliver posjetio je Beograd: Družio se s fanovima i kuhao, evo kako je to izgledalo

Britanski chef Jamie Oliver stigao je jučer u Beograd, u kojem u Food Hangaru ima svoj restoran Jamie’s Pasta Bar. Njegov dolazak izazvao je oduševljenje, stajalo se u redovima da se s njim fotografira i da ga se upozna.

U videu se vidi kako Oliver opušteno komunicira s okupljenima. Pozdravio je svoje obožavatelje, smijao se s njima, rado im se potpisao, fotografirao s njima pa čak i udijelio neki savjet. Rekao je kako mu je energija grada, ali i tamošnjih ljudi fantastična.

Njegov Jamie’s Pasta Bar već privlači brojne goste, a ovakav posjet dodatno je podigao interes.

Jučer je kuhao u tri termina, koji su brzo bili rasprodani. Oni koji su uspjeli rezervirati svoje mjesto, uživali su u prženim lazanjama, hrskavim lignjama, brusketima s rajčicama i tatarskom, u tjestenini s kozicama, kremastoj carbonari, tagliatellama bolognese i rosso rižotu.

Cijeli meni nosi naziv Jamie Celebrates Italy i inspiriran je tradicionalnim talijanskim jelima. Cijena menija je 7500 dinara, točnije oko 64 eura po osobi. Detalje menija možete pogledati ovdje.

Jamie se i na društvenim mrežama pohvalio dolaskom u Beograd.