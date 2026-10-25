Obavijesti

Show

Komentari 0
IZVELI RUŽU HRVATSKU

VIDEO Kako fora! Veleposlanik Koreje s Prljavcima je otpjevao njihov veliki hit, poslušajte!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Kako fora! Veleposlanik Koreje s Prljavcima je otpjevao njihov veliki hit, poslušajte!
Foto: instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U opuštenoj atmosferi, veleposlanik Koreje Seung-buhm Lee pridružio se članovima Prljavog kazališta u izvođenju njihovog hita, oduševivši prisutne i pokazavši ljubav prema hrvatskoj glazbi.

Admiral

Legendarni domaći bend Prljavo kazalište podijelio je na svojim društvenim mrežama jedan sasvim poseban trenutak. U opuštenoj atmosferi zasvirali su jedan od svojih najvećih hitova, a na iznenađenje mnogih, mikrofona se primio veleposlanik Republike Koreje.

Prizor koji se rijetko viđa oduševio je obožavatelje zagrebačkog benda. U elegantnom prostoru, uz pratnju dvije akustične gitare i klavira, članovi benda izveli su svoju kultnu pjesmu uz vrlo posebnog gosta.

MNOGI JE DOŠLI PODRŽATI Kći Jasenka Houre izgradila svoj brend na simbolu Prljavaca: Na predstavljanju bila poznata lica
Kći Jasenka Houre izgradila svoj brend na simbolu Prljavaca: Na predstavljanju bila poznata lica

Seung-buhm Lee, veleposlanik Republike Koreje u Hrvatskoj, pokazao je zavidno poznavanje stihova i pridružio se bendu u izvedbi.

Uz objavu na svom službenom profilu, glazbenici su istaknuli kako im je bila velika čast družiti se s veleposlanikom, njegovom suprugom Yoo Jin i ostalim uzvanicima. Zahvalili su na gostoprimstvu i pozivu, a objava je ubrzo prikupila brojne simpatije pratitelja.

Pratitelji Prljavog kazališta nisu skrivali svoje oduševljenje ovim nesvakidašnjim spojem kultura. Mnogi su u komentarima pohvalili veleposlanikov trud i poštovanje koje je iskazao prema hrvatskoj glazbi.

MLADA DIZAJNERICA Pritisak slavnog prezimena: Kći Jasenka Houre otkrila najvažniji savjet koji joj je slavni tata dao
Pritisak slavnog prezimena: Kći Jasenka Houre otkrila najvažniji savjet koji joj je slavni tata dao

Neki su komentirali kako je pjesma odlično otpjevana, dok su drugi u šali pozivali bend da objavi i cijelu snimku ovog posebnog nastupa. Cijeli događaj zrači pozitivnom energijom i pokazuje kako glazbena umjetnost doista ne poznaje granice.

*uz korištenje AI-ja
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Cure su ranih 2000-ih za njima uzdisale! Pogledajte kako sada izgledaju ovi frajeri...
'KRALJEVI' ROMANTIČNIH KOMEDIJA

FOTO Cure su ranih 2000-ih za njima uzdisale! Pogledajte kako sada izgledaju ovi frajeri...

Početak 2000-ih bio je zlatno doba tinejdžerskih romantičnih komedija, televizijskih serija i holivudskih ljepotana čiji su posteri krasili zidove djevojačkih soba. Bilo je to vrijeme kada su se s nestrpljenjem čekale nove epizode omiljenih serija, a filmovi kao što su "10 razloga zašto te mrzim" i "Ona je sve to" gledali su se bezbroj puta.
Zaljubili su se u 'MasterChefu', a sad su u braku i vode svoj restoran: 'Zadirkivali su nas'
SANJA I SEAD ZA 24SATA

Zaljubili su se u 'MasterChefu', a sad su u braku i vode svoj restoran: 'Zadirkivali su nas'

Povratak u MasterChef kuhinju za nas je bio baš poseban i emotivan trenutak. Pomalo je nevjerojatno kako se život posloži... Upravo nas je ta kuhinja spojila, rekli su nam nakon gostovanja u showu
Goran Vinčić Vinča i Luka Nižetić samo za Cafe: Nismo se baš odmah na prvu pročitali...
VELIKI INTERVJU

Goran Vinčić Vinča i Luka Nižetić samo za Cafe: Nismo se baš odmah na prvu pročitali...

Komičar i pjevač otkrili su što se događa iza kamera ‘Tko to tamo pjeva?’, kako provode vrijeme s obitelji te što pripremaju za nastupe koji ih očekuju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026