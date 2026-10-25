VIDEO Kako fora! Veleposlanik Koreje s Prljavcima je otpjevao njihov veliki hit, poslušajte!

Legendarni domaći bend Prljavo kazalište podijelio je na svojim društvenim mrežama jedan sasvim poseban trenutak. U opuštenoj atmosferi zasvirali su jedan od svojih najvećih hitova, a na iznenađenje mnogih, mikrofona se primio veleposlanik Republike Koreje.

Prizor koji se rijetko viđa oduševio je obožavatelje zagrebačkog benda. U elegantnom prostoru, uz pratnju dvije akustične gitare i klavira, članovi benda izveli su svoju kultnu pjesmu uz vrlo posebnog gosta.

Seung-buhm Lee, veleposlanik Republike Koreje u Hrvatskoj, pokazao je zavidno poznavanje stihova i pridružio se bendu u izvedbi.

Uz objavu na svom službenom profilu, glazbenici su istaknuli kako im je bila velika čast družiti se s veleposlanikom, njegovom suprugom Yoo Jin i ostalim uzvanicima. Zahvalili su na gostoprimstvu i pozivu, a objava je ubrzo prikupila brojne simpatije pratitelja.

Pratitelji Prljavog kazališta nisu skrivali svoje oduševljenje ovim nesvakidašnjim spojem kultura. Mnogi su u komentarima pohvalili veleposlanikov trud i poštovanje koje je iskazao prema hrvatskoj glazbi.

Neki su komentirali kako je pjesma odlično otpjevana, dok su drugi u šali pozivali bend da objavi i cijelu snimku ovog posebnog nastupa. Cijeli događaj zrači pozitivnom energijom i pokazuje kako glazbena umjetnost doista ne poznaje granice.

*uz korištenje AI-ja

