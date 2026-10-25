U opuštenoj atmosferi, veleposlanik Koreje Seung-buhm Lee pridružio se članovima Prljavog kazališta u izvođenju njihovog hita, oduševivši prisutne i pokazavši ljubav prema hrvatskoj glazbi.
VIDEO Kako fora! Veleposlanik Koreje s Prljavcima je otpjevao njihov veliki hit, poslušajte!
Legendarni domaći bend Prljavo kazalište podijelio je na svojim društvenim mrežama jedan sasvim poseban trenutak. U opuštenoj atmosferi zasvirali su jedan od svojih najvećih hitova, a na iznenađenje mnogih, mikrofona se primio veleposlanik Republike Koreje.
Prizor koji se rijetko viđa oduševio je obožavatelje zagrebačkog benda. U elegantnom prostoru, uz pratnju dvije akustične gitare i klavira, članovi benda izveli su svoju kultnu pjesmu uz vrlo posebnog gosta.
Seung-buhm Lee, veleposlanik Republike Koreje u Hrvatskoj, pokazao je zavidno poznavanje stihova i pridružio se bendu u izvedbi.
Uz objavu na svom službenom profilu, glazbenici su istaknuli kako im je bila velika čast družiti se s veleposlanikom, njegovom suprugom Yoo Jin i ostalim uzvanicima. Zahvalili su na gostoprimstvu i pozivu, a objava je ubrzo prikupila brojne simpatije pratitelja.
Pratitelji Prljavog kazališta nisu skrivali svoje oduševljenje ovim nesvakidašnjim spojem kultura. Mnogi su u komentarima pohvalili veleposlanikov trud i poštovanje koje je iskazao prema hrvatskoj glazbi.
Neki su komentirali kako je pjesma odlično otpjevana, dok su drugi u šali pozivali bend da objavi i cijelu snimku ovog posebnog nastupa. Cijeli događaj zrači pozitivnom energijom i pokazuje kako glazbena umjetnost doista ne poznaje granice.
*uz korištenje AI-ja
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