POVRATAK U REALNOST

VIDEO Karlo i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' zajedno šetaju psa: Evo kako izgledaju izvan TV-a

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Snimanje showa završilo je prije šest mjeseci, a gledatelji su posljednju epizodu pogledali prošlog tjedna, kada se saznalo da je Karlo svoju zadnju ružu dao Kaji. Par sada živi zajedno, a imaju i malenog psa

Karlo Godec i Kaja Casar iz 'Gospodina Savršenog' uživaju u zajedničkom životu te provode mnogo vremena jedno uz drugo. Tome je svjedočio i naš čitatelj koji ih je vidio kako skupa šeću novog malenog psa.

Gospodin Savršeni i Kaja viđeni kako šeću psa na Malešnici 00:16
Kaja je ranije na Instagramu otkrila kako se pas zove Mile, te da ga je dobila od Karla kao iznenađenje za rođendan.

- Ja obožavam pse, Karlo isto, i znao je da ga želim, a i on ga je htio, pa ga je doveo doma i tako mi dao najljepši poklon koji sam mogla zamisliti. A još ljepše mi je to što ga nije kupio nego udomio - napisala je. 

Za RTL-ov 'Savršeni podcast' Karlo je rekao kako je razmišljao što će joj pokloniti i da je znao kako bi Kaja voljela imati psa. 

- Rekao sam: 'Ok, idemo' i udomio sam ga - ispričao je. Pas im je donio puno radosti, ali i obaveza, pa se Karlo našalio i kako bi im 'lakše bilo da imaju dijete'. 

Podsjetimo, nakon nedavnog završetka emitiranja showa 'Gospodin Savršeni', Karlo i Kaja otkrili su za 24sata kako su i dalje sretni zajedno.

- Jesmo, sretni smo skupa, volimo se, uživamo i gradimo sve zajedno. Puno je ljepše i opuštenije nego pred kamerama - rekao je Karlo (26), koji je u finalu pete sezone showa RTL-ova showa posljednju ružu dao Kaji (27).

- Mi ni u showu nismo imali maske, namještanja i pretvaranja nego je sve bilo normalno i prirodno. Tako je i danas, predivno i prezabavno. Zasad me Kaja u ovih skoro šest mjeseci nakon showa iznenađuje samo pozitivno. Ta njezina smirenost u pravim trenucima dolazi savršeno u našoj vezi. Mogu reći samo pozitivne stvari o njoj i stvarno obožavam biti u njenoj blizini - objasnio je Karlo.

Slično razmišlja i Kaja, koja je nakon showa s Karlom počela zajednički život u Zagrebu.

- U biti smo se odmah nakon showa uselili zajedno jer nekako nismo mogli biti jedno bez drugog, i tako je i danas, pola godine nakon snimanja showa - otkriva.

- Baš jedan po meni zdrav odnos kakav nikad još nisam imao. Jedva čekam i ja da vidim kako će se to još nastaviti i što sve slijedi.
O budućnosti zasad ne razmišlja previše - dodao je Karlo.

OD REALITYJA DO PRAVE LJUBAVI Savršeni Karlo i Kaja za 24sata: 'Zaljubili smo se, živimo skupa'
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu

Doznajte što vas očekuje ove srijede 15. travnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Glumci iz 'U dobru i zlu' o finalu serije: 'Jedan lijep kraj priče za moj lik. Nedostajat će mi ekipa'
VEČERAS ZADNJA EPIZODA

Glumci iz 'U dobru i zlu' o finalu serije: 'Jedan lijep kraj priče za moj lik. Nedostajat će mi ekipa'

Jedna od najgledanijih domaćih serija "U dobru i zlu", stigla je do svog velikog finala! Priča o dvostrukom životu, ljubavi, obitelji i skrivenim tajnama, večeras dobiva svoj završni rasplet
FOTO Proslavili su se punašni, a sada su i preko 45 kila mršaviji: Pogledajte kako su se mijenjali
POZNATI GLUMCI

FOTO Proslavili su se punašni, a sada su i preko 45 kila mršaviji: Pogledajte kako su se mijenjali

Brojne svjetske zvijezde posljednjih godina iznenadile su javnost drastičnim mršavljenjem što vježbanjem, što zbog lijekova za mršavljenje, a većinu njih znamo kao punašnije. Glumci nisu iznimka, a Seth Rogen, John Goodman, Rebel Wilson i Kathy Bates samo su neki od njih koji su se "prepolovili" proteklih godina. U galeriji pogledajte kako su se mijenjali.

