VIDEO Karlo i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' zajedno šetaju psa: Evo kako izgledaju izvan TV-a

Karlo Godec i Kaja Casar iz 'Gospodina Savršenog' uživaju u zajedničkom životu te provode mnogo vremena jedno uz drugo. Tome je svjedočio i naš čitatelj koji ih je vidio kako skupa šeću novog malenog psa.

Kaja je ranije na Instagramu otkrila kako se pas zove Mile, te da ga je dobila od Karla kao iznenađenje za rođendan.

- Ja obožavam pse, Karlo isto, i znao je da ga želim, a i on ga je htio, pa ga je doveo doma i tako mi dao najljepši poklon koji sam mogla zamisliti. A još ljepše mi je to što ga nije kupio nego udomio - napisala je.

Za RTL-ov 'Savršeni podcast' Karlo je rekao kako je razmišljao što će joj pokloniti i da je znao kako bi Kaja voljela imati psa.

- Rekao sam: 'Ok, idemo' i udomio sam ga - ispričao je. Pas im je donio puno radosti, ali i obaveza, pa se Karlo našalio i kako bi im 'lakše bilo da imaju dijete'.

Podsjetimo, nakon nedavnog završetka emitiranja showa 'Gospodin Savršeni', Karlo i Kaja otkrili su za 24sata kako su i dalje sretni zajedno.

- Jesmo, sretni smo skupa, volimo se, uživamo i gradimo sve zajedno. Puno je ljepše i opuštenije nego pred kamerama - rekao je Karlo (26), koji je u finalu pete sezone showa RTL-ova showa posljednju ružu dao Kaji (27).

- Mi ni u showu nismo imali maske, namještanja i pretvaranja nego je sve bilo normalno i prirodno. Tako je i danas, predivno i prezabavno. Zasad me Kaja u ovih skoro šest mjeseci nakon showa iznenađuje samo pozitivno. Ta njezina smirenost u pravim trenucima dolazi savršeno u našoj vezi. Mogu reći samo pozitivne stvari o njoj i stvarno obožavam biti u njenoj blizini - objasnio je Karlo.

Slično razmišlja i Kaja, koja je nakon showa s Karlom počela zajednički život u Zagrebu.

- U biti smo se odmah nakon showa uselili zajedno jer nekako nismo mogli biti jedno bez drugog, i tako je i danas, pola godine nakon snimanja showa - otkriva.

- Baš jedan po meni zdrav odnos kakav nikad još nisam imao. Jedva čekam i ja da vidim kako će se to još nastaviti i što sve slijedi.

O budućnosti zasad ne razmišlja previše - dodao je Karlo.