VIDEO Kći Đorđa Balaševića napisala je pjesmu za našeg glazbenika Petra Brkljačića

Piše Zrinka Medak Radić,
Foto: Instagram/Petar Brkljačić

Mladi hrvatski pjevač Petar Brkljačić objavio je novu pjesmu 'Izgubljeni', za koju tekst i glazbu potpisuje Beba Balašević, kći legendarnog glazbenika Đorđa Balaševića

Svestrani glazbenik i profesor informatike Petar Brkljačić ponovno je iznenadio domaću scenu, objavivši novu glazbenu poslasticu koja obećava duboke emocije i jednu zaista neočekivanu suradnju, i to s Bebom Balašević, kćeri Đorđa Balaševića. Nakon uspješnog nastupa na Dori, Petar nastavlja nizati uspjehe, a nova pjesma „Izgubljeni“ već je izazvala lavinu pozitivnih reakcija.

POSLUŠAJTE PJESMU:

Na svom Instagram profilu objavio je vizual za singl „Izgubljeni“ i otkrio detalje koji su odmah privukli veliku pažnju. Misteriozna naslovnica, na kojoj je Petrovo lice djelomično prekriveno, savršeno dočarava atmosferu pjesme koju je opisao riječima: „Ponekad moraš izgubiti sebe da bi pronašao ono što stvarno jesi.“ Dodao je kako je riječ o priči o dvoje ljudi koji su putem izgubili bliskost, ali ne i nadu.

Najveće iznenađenje svakako je podatak da tekst i glazbu potpisuje Beba Balašević, kći neprežaljenog Đorđa Balaševića. Ova suradnja oduševila je mnoge, a sam Petar nije krio koliko mu znači. „Još mi je nevjerojatno da je Beba Balašević napisala tekst i glazbu za ovu pjesmu. Aranžman i produkciju potpisujem ja — i iskreno, ovo mi je jedno od najposebnijih iskustava do sada“, poručio je glazbenik, koji je publici poznat po sudjelovanju u showovima „Hrvatska traži zvijezdu“ i „The Voice“.

" Hvala mojoj dragoj Bebi Balašević na divnoj pjesmi i na povjerenju", napisao je Petar na Instagramu, uz objavu spota za pjesmu.

Obožavatelji nisu skrivali oduševljenje u komentarima. Poruke podrške i nestrpljenja nizale su se jedna za drugom: „Tooo“, „Ajmeeee“ i „Jedva čekamo čuti!“ samo su potvrdili da publika s velikim zanimanjem prati svaki njegov korak.

