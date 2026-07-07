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NAKON INCIDENTA

VIDEO Laura iz 'Gospodina Savršenog' s lisicama na rukama odvedena pred DORH

Piše 24sata,
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VIDEO Laura iz 'Gospodina Savršenog' s lisicama na rukama odvedena pred DORH
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Foto: Dubrovački dnevnik
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Nakon što je u nedjelju navečer u jednom dubrovačkom kafiću izazvala incident, Laura Prgomet je odvedena u pritvor na triježnjenje, a sada je s lisicama na rukama odvedena na ispitivanje pred DORH

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Laura Prgomet (24), bivša natjecateljica showa 'Gospodin Savršeni', privedena je u nedjelju navečer u Dubrovniku nakon incidenta u jednom kafiću.

U utorak je u jutarnjim satima Laura u lisicama na rukama odvedena na ispitivanje pred DORH, javlja Dubrovački dnevnik.

POGLEDAJTE VIDEO:

Čitatelj 24sata, koji je bio svjedok događaja i poslao nam snimku privođenja, ispričao je što se dogodilo: 'Pio sam kavu u kafiću kad je došla. Nisam je isprva ni skužio, dok nisam čuo buku. Neki dečko joj se počeo smijati, ona je poludjela i počela se derati: ‘Što ti je smiješno?’. Uzela je čašu i razbila je. Brzo su stigli Hitna pomoć i policija'.

Foto: Dubrovački dnevnik

Kako tvrde svjedoci, Laura je tijekom incidenta razbijala čaše, vikala i vrijeđala goste, zbog čega je morala intervenirati policija. S druge strane, prijatelji koji su s njom proveli dio te skandalozne večeri imaju drugačiju priču. Tvrde da je Laura najprije uživala u druženju s njima i da je pila vodu, no da su se u jednom trenutku nakratko rastali.

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Privedena Laura iz Gospodina savršenog VIDEO
Privedena Laura iz Gospodina savršenog | Video: čitatelj/24sata

Jedan od prijatelja otkrio nam je detalje: 'Ostavio sam je na vodi, pokupio je potpuno u neprepoznatljivom stanju. Sumnjam u to da joj je netko stavio nešto u piće i da je potom ona potpuno promijenila ponašanje'.

Foto: Instagram

Isti prijatelj dodao je i da je Laura nakon privođenja noć provela u pritvoru na triježnjenju, a da ju je jučer ujutro posjetio odvjetnik.

Vlasnik kafića u kojem se sve dogodilo rekao je za Net.hr kako protiv Laure neće podnijeti kaznenu prijavu zbog oštećenja imovine niti će to učiniti vlasnik apartmana u kojem je navodno također nastala materijalna šteta, jer će 'ionako odgovarati za napad na službeno lice'.

NOVI DETALJI INCIDENTA SNIMKA PRIVOĐENJA 'Lauri se netko smijao. Ona je tad počela vikati. Uzela je čašu i razbila je'
SNIMKA PRIVOĐENJA 'Lauri se netko smijao. Ona je tad počela vikati. Uzela je čašu i razbila je'

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Komentari 23
SNIMKA PRIVOĐENJA 'Lauri se netko smijao. Ona je tad počela vikati. Uzela je čašu i razbila je'
NOVI DETALJI INCIDENTA

SNIMKA PRIVOĐENJA 'Lauri se netko smijao. Ona je tad počela vikati. Uzela je čašu i razbila je'

Laura Prgomet privedena je sinoć u Dubrovniku nakon incidenta u jednom kafiću. Čitatelj nam je javio kako joj se 'neki dečko smijao, na što je ona poludjela i počela se derati...'
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