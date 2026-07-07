VIDEO Laura iz 'Gospodina Savršenog' s lisicama na rukama odvedena pred DORH

Laura Prgomet (24), bivša natjecateljica showa 'Gospodin Savršeni', privedena je u nedjelju navečer u Dubrovniku nakon incidenta u jednom kafiću.

U utorak je u jutarnjim satima Laura u lisicama na rukama odvedena na ispitivanje pred DORH, javlja Dubrovački dnevnik.

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Čitatelj 24sata, koji je bio svjedok događaja i poslao nam snimku privođenja, ispričao je što se dogodilo: 'Pio sam kavu u kafiću kad je došla. Nisam je isprva ni skužio, dok nisam čuo buku. Neki dečko joj se počeo smijati, ona je poludjela i počela se derati: ‘Što ti je smiješno?’. Uzela je čašu i razbila je. Brzo su stigli Hitna pomoć i policija'.

Foto: Dubrovački dnevnik

Kako tvrde svjedoci, Laura je tijekom incidenta razbijala čaše, vikala i vrijeđala goste, zbog čega je morala intervenirati policija. S druge strane, prijatelji koji su s njom proveli dio te skandalozne večeri imaju drugačiju priču. Tvrde da je Laura najprije uživala u druženju s njima i da je pila vodu, no da su se u jednom trenutku nakratko rastali.

Pokretanje videa... VIDEO Privedena Laura iz Gospodina savršenog | Video: čitatelj/24sata

Jedan od prijatelja otkrio nam je detalje: 'Ostavio sam je na vodi, pokupio je potpuno u neprepoznatljivom stanju. Sumnjam u to da joj je netko stavio nešto u piće i da je potom ona potpuno promijenila ponašanje'.

Foto: Instagram

Isti prijatelj dodao je i da je Laura nakon privođenja noć provela u pritvoru na triježnjenju, a da ju je jučer ujutro posjetio odvjetnik.

Vlasnik kafića u kojem se sve dogodilo rekao je za Net.hr kako protiv Laure neće podnijeti kaznenu prijavu zbog oštećenja imovine niti će to učiniti vlasnik apartmana u kojem je navodno također nastala materijalna šteta, jer će 'ionako odgovarati za napad na službeno lice'.