VIDEO Maja Šuput psovala k'o kočijaš u Supertalentu! 'Idi u tri p***e materine, ma daj od***i!'

Nova sezona popularne emisije Supertalent donijet će jedan od najnapetijih trenutaka do sada! U najavi za novu epizodu ove nedjelje je na društvenim mrežama objavljen isječak u kojem se Maja Šuput poprilično šokirala izvođačem. Nju je prestrašila maskirana žena, a pjevačica je doslovno skočila sa stolice i počela trčati oko stola za kojim sjedi žiri.

Na snimci koja je objavljena na Instagram profilu Supertalenta, Maja mirno sjedi u svojoj upečatljivoj kombinaciji s leopard uzorkom i velikim trešnjama na glavi, dok joj se žena s s dugom plavom kosom i bijelim licem tiho šulja iza leđa. Iznenada je vrisnula i udarila po Majinoj gljivi, što je pjevačicu toliko prestrašilo da je skočila sa stolice i počela psovati.

- Ma idi u tri p***e materine!, vikala je Maja hvatajući šprint oko stola u štiklama i uskoj haljini.

Foto: NOVA TV

- Ma idi u k***c krasni. Mater. Ma daj o****i! Ma idi u..., nizala je Maja psovke koje je produkcija morala cenzurirati zvjezdicama.

Kolegama iz žirija scena je bila smiješna, pa su se Martina Tomčić i Fabijan Pavao Medvešek od srca nasmijali gledajući Maju kako panično traži spas od zastrašujuće pojave.



