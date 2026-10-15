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VIDEO Maja Šuput psovala k'o kočijaš u Supertalentu! 'Idi u tri p***e materine, ma daj od***i!'

Piše 24sata,
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VIDEO Maja Šuput psovala k'o kočijaš u Supertalentu! 'Idi u tri p***e materine, ma daj od***i!'
Foto: NOVA TV
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Maskirana žena duge plave kose i blijedo našminkanog lica prišuljala se pjevačici iza leđa, udarila po njenoj gljivi i počela vrištati, što je Maju natjeralo u bijeg

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Nova sezona popularne emisije Supertalent donijet će jedan od najnapetijih trenutaka do sada! U najavi za novu epizodu ove nedjelje je na društvenim mrežama objavljen isječak u kojem se Maja Šuput poprilično šokirala izvođačem. Nju je prestrašila maskirana žena, a pjevačica je doslovno skočila sa stolice i počela trčati oko stola za kojim sjedi žiri. 

Na snimci koja je objavljena na Instagram profilu Supertalenta, Maja mirno sjedi u svojoj upečatljivoj kombinaciji s leopard uzorkom i velikim trešnjama na glavi, dok joj se žena s s dugom plavom kosom i bijelim licem tiho šulja iza leđa. Iznenada je vrisnula i udarila po Majinoj gljivi, što je pjevačicu toliko prestrašilo da je skočila sa stolice i počela psovati.

- Ma idi u tri p***e materine!, vikala je Maja hvatajući šprint oko stola u štiklama i uskoj haljini.

Foto: NOVA TV

- Ma idi u k***c krasni. Mater. Ma daj o****i! Ma idi u..., nizala je Maja psovke koje je produkcija morala cenzurirati zvjezdicama. 
Kolegama iz žirija scena je bila smiješna, pa su se Martina Tomčić i Fabijan Pavao Medvešek od srca nasmijali gledajući Maju kako panično traži spas od zastrašujuće pojave. 

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