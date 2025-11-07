Na ovogodišnjem natjecanju Miss World Chile, emitirano prošle nedjelje, natjecateljica Ignacia Fernández pokazala je svoje death metal pjevačke vještine, otpjevavši pjesmu svog benda Decessus
VIDEO Misica šokirala! Ljepotica pjeva u death metal bendu, jednu pjesmu izvela i na izboru
Ignacia Fernández, 27-godišnja model i death metal pjevačica iz Santiaga u Chileu, postala je pravo otkriće natjecanja Miss Mundo Chile 2025, gdje je spojila eleganciju s ekstremnim glazbenim izričajem i bez riječi ostavila sve prisutne.
Predstavljajući općinu Las Condes, Ignacia je na pozornici nastupila u dugoj glamuroznoj haljini, ali umjesto očekivanog plesa ili pop-izvedbe, izvela je pjesmu svog benda Decessus. Svojim moćnim vokalom izazvala je šok i oduševljenje, a snimka nastupa brzo je postala viralna diljem svijeta.
POGLEDAJTE VIDEO:
- Pjesma koju sam otpjevala je od mog benda. To je moj posao, moj život. Metal je bio temeljni dio onoga tko sam kao osoba, utočište, izvor snage i svrhe - izjavila je Fernández nakon nastupa.
Ignacia je dokazala da svijet mode i metal glazbe mogu ići ruku pod ruku. Dok mnoge natjecateljice biraju klasične talente, Fernández se odlučila pokazati ono što najbolje zna. I upravo joj je ta autentičnost donijela mjesto među Top 20 finalistkinja Miss Mundo Chile 2025.
Osim što je model s bogatim iskustvom u modnim agencijama, Ignacia je i osnivačica te glavna vokalistica čileanskog progresivnog death metal benda Decessus. Bend je osnovan 2020. godine, a do danas su izdali nekoliko singlova, među kojima se ističu Dying Hope Blossoms i My War of Pain.
Njihova glazba, prepuna sirove energije, nosi poruke o slobodi, samoprihvaćanju i snazi identiteta, temama koje Ignacia prenosi i u svoj javni imidž.
Chileanskim mediji opisali su je kao "pionirku koja je promijenila lice natjecanja ljepote".
