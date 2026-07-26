VIDEO Na putu prema Veloj Luci nije se štedio glas! Oliverove hitove pjevao cijeli trajekt

HAVARIJA NA JADRANU

VIDEO Pogledajte veliku akciju potrage za skiperom kod Šolte Skiper jedrilice pao je i nestao u moru kod Šolte. Nesreća je prijavljena u nedjelju Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka) u 9.10 sati. Kako su u vremenu dojave na moru u području nestanka vladali izrazito nepovoljni vremenski uvjeti, u akciju traganja i spašavanja angažirane su sve raspoložive jedinice, uključujući brodice i helikoptere.

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