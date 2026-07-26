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POGLEDAJTE ATMOSFERU

VIDEO Na putu prema Veloj Luci nije se štedio glas! Oliverove hitove pjevao cijeli trajekt

SPLIT - 'Kad mi dođeš ti', 'Pismo moja' i drugi hitovi Olivera Dragojevića odjekivali su u nedjelju brodom 'Marko Polo' na putu iz Splita prema Veloj Luci, gdje počinje manifestacija 'Trag u beskraju'. Ante Gelo i njegov bend zasvirali su prve taktove, pridružili su im se Marko Tolja i Iva Ajduković, a ubrzo su zapjevali i putnici. Salon je bio pun, mobiteli su bili u zraku, a cijeli je brod uglas pjevao Oliverove refrene

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Atmosfera na trajektu koji vozi na koncert Trag u beskraju VIDEO
Atmosfera na trajektu koji vozi na koncert Trag u beskraju | Video: 24sata/Zvonimir Barišin/Pixsell
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Preko 10.000 ljudi upisano u Registar za liječenje od kocke

Prije dva tjedna završen je proboj tunela Kozjak iznad Kaštela, važan korak u spajanju autoceste A1 s Kaštel Kambelovcom i prometnom rasterećenju Splita. No otvaranje šampanjca zasjenila je informacija da su na trasi nove ceste četiri vile izgrađene nakon što je trasa ucrtana u prostorne planove. Skiper iz Austrije nestao u moru kraj Šolte

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Preko 10.000 ljudi upisano u Registar za liječenje od kocke VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Preko 10.000 ljudi upisano u Registar za liječenje od kocke | Video: 24sata/Video
BRELA

VIDEO Na Jadranu olujno jugo. Pogledajte divljanje valova

Čitatelj nam je poslao video valova u Brelima. Na Jadranu se za kraj vikenda očekuju pljuskovi i grmljavina. Do 14.30 sati najviše kiše palo je u Vodicama. Vrijeme je obilježilo jako jugo, mjestimice s olujnim udarima do 70 kilometara na sat. Nažalost, došlo je do pomorske nesreće u kojoj je nestao skiper brodice kod Šolte.

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Nevrijeme na moru VIDEO
Nevrijeme na moru | Video: Čitatelj 24sata
HAVARIJA NA JADRANU

VIDEO Pogledajte veliku akciju potrage za skiperom kod Šolte

Skiper jedrilice pao je i nestao u moru kod Šolte. Nesreća je prijavljena u nedjelju Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka) u 9.10 sati. Kako su u vremenu dojave na moru u području nestanka vladali izrazito nepovoljni vremenski uvjeti, u akciju traganja i spašavanja angažirane su sve raspoložive jedinice, uključujući brodice i helikoptere.

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Potraga za nestalim skiperom VIDEO
Potraga za nestalim skiperom | Video: Čitatelj 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Cirkus u Sukošanu zbog izbora direktora komunalne tvrtke

U Sukošanu se očekivao rutinski izbor direktora komunalne tvrtke Zlatna luka. Davor Perković kojem su zatvorili kafić u Šibeniku uhićen. U teškoj nesreći kraj Pleternice poginuo je 18-godišnji nogometaš Kutjeva, Matija Dražetić

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Cirkus u Sukošanu zbog izbora direktora komunalne tvrtke VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Cirkus u Sukošanu zbog izbora direktora komunalne tvrtke | Video: 24sata/Video
Novi život u Zagrebu

Ammar Mešić: ‘Pasao mi je rad na baušteli nakon svega. Sugerirao sam i Seki Aleksić'

Srpski glumac Ammar Mešić podijelio je svoju priču u 24 pitanja. Nakon rada na baušteli, preselio se u Zagreb gdje se nastavio baviti glumom, a razlog negova odlaska iz Srbije su politički stavovi

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