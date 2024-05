Svi znaju za 'Rim Tim Tagi Dim'! Portugalka plesala, Grkinja je rekla da je Baby Lasagna sladak

Natjecatelji ovogodišnjeg Eurosonga prošetali su u nedjelju tirkiznim tepihom na ceremoniji otvaranja tog natjecanja u švedskom gradu Malmöu. Ispričali su nam kako se osjećaju, što njihove pjesme znače, ali i što misle o našem predstavniku Baby Lasagni... Čini se kako ih je oduševio...

- Osjećamo se fantastično! Naša pjesma je tradicionalna, možemo satima pričati o čemu je - rekli su iz benda Gaate o pjesmi 'Ulveham', kojom predstavljaju Norvešku.

Foto: 24sata

Norveški predstavnici na Eurosongu posebni su po tome jer se, kako kažu, svojom pjesmom obraćaju ljudima, ali i životinjama. Životinje, ističu, znaju prepoznati emociju i baš zato im je drago što je njihovim putem krenuo i naš Baby Lasagna koji u pjesmi razgovara s mačkama.

- To je dobro za početak, ali ne smije stati na tome. Što je sa psima, konjima, kokošima, divljim životinjama... - govore Norvežani koji su potom otplesali Lasagnin ples.

- S Baby Lasagnom još nisam toliko pričala, ali mora me naučiti plesati svoj ples - rekla je austrijska predstavnica Kaleen. Dotaknula se i svoje pjesme 'We Will Rave', koja, kako kaže, odiše pozitivom i ulijeva nadu bez obzira s kakvim se poteškoćama borite.

Susreli smo i azerbajdžanske predstavnike.

- 'Rim Tim Tagi Dim' je vrlo dinamična pjesma i jako mi se sviđa energija Baby Lasagne. Želim puno sreće Hrvatskoj i njezinom predstavniku - rekli su Fahree i Ilkin Dövlətov.

Foto: 24sata

I Besa Kokëdhima, albanska predstavnica, zaplesala je 'Rim Tim Tagi Dim'. Nema tko ne zna, čini se, za hit našeg Baby Lasagne.