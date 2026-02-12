VIDEO Nicolas Cage kao ostarjeli Spider-Man! Pogledajte trailer za novu seriju 'Spider-Noir'

Nicolas Cage (62) vraća se u svijet superheroja, ali ovoga puta u ulozi kakvu dosad nismo vidjeli. U novoj igranoj seriji 'Spider-Noir', koja stiže u proljeće 2026. godine, Cage utjelovljuje mračnu, umornu i ciničnu verziju čovjeka-pauka smještenu u New York 1930-ih godina.

Radnja je smještena u alternativni New York tridesetih godina, u sivo doba Velike depresije. Zaboravite na mladog i optimističnog Petera Parkera, u centru pozornosti je ostarjeli i neuspješni privatni istražitelj Ben Reilly.

Godinama ranije, Reilly je bio jedini gradski superheroj, poznat kao 'The Spider', ali nakon osobne tragedije zauvijek je spremio kostim i povukao se u sjenu. Danas ga progone duhovi prošlosti dok jedva spaja kraj s krajem rješavajući beznačajne slučajeve.

No, sve se mijenja kad ga neobičan slučaj, serija pokušaja atentata na moćnog mafijaškog bosa Silvermanea (Brendan Gleeson), natjera da se suoči sa životom od kojeg je pobjegao. Što dublje ulazi u mrežu zavjere, Reilly shvaća da je slučaj povezan s njegovom vlastitom prošlošću i razlozima zbog kojih je uopće postao heroj.

Seriju od osam epizoda potpisuju Oren Uziel i Steve Lightfoot, dok su izvršni producenti Phil Lord i Christopher Miller, kreativni genijalci koji stoje iza animiranog hita 'Spider-Man: Into the Spider-Verse'.

Uz Cagea, serija je okupila impresivnu glumačku postavu koja će oživjeti poznate Marvelove likove u novom ruhu. Lamorne Morris (New Girl) glumi Robbieja Robertsona, marljivog novinara čiji je optimizam u potpunoj suprotnosti s Reillyjevim cinizmom.

Li Jun Li utjelovit će Cat Hardy, pjevačicu u noćnom klubu i femme fatale s vezama u podzemlju, a njezin lik inspiriran je ikonama starog Hollywooda poput Rite Hayworth i Lauren Bacall.

Legendarni Brendan Gleeson preuzima ulogu glavnog negativca, opasnog mafijaškog bosa Silvermanea. Glumačkoj ekipi pridružuju se i Jack Huston kao tjelohranitelj Flint Marko (noir verzija Sandmana) te Karen Rodriguez kao Janet, Reillyjeva odana tajnica.

Cijela je serija snimljena crno-bijelim kamerama kako bi se vjerno dočarao autentičan izgled noir filmova iz 30-ih i 40-ih. Ipak, izbor je prepušten gledateljima.

Svaka će epizoda biti dostupna u dvije verzije: 'Authentic Black & White' za filmofile i puriste, te 'True-Hue Full Color', verzija u boji stilizirana poput ručno obojenih stripova tog doba, s estetikom nalik na Dicka Tracyja. Premijera je zakazana za 25. svibnja 2026. na kanalu MGM+ u SAD-u, dok će globalno sve epizode biti dostupne od 27. svibnja na Amazon Prime Videu.