VIDEO Nives Celzijus ima novu tetovažu na bedru: 'Seksi, a kako je to majstor izdržao?'

Pjevačica i spisateljica Nives Celzijus (43) ne skriva da je velika ljubiteljica tetovaža. Mnogi se sjećaju njezine izazovne tetovaže na donjem dijelu trbuha koja je bila posvećena bivšem suprugu Dini Drpiću (44). Tada je poželjela citat "Propiedad de Dino" odnosno "Dinino vlasništvo".

Dvojac je danas u korektnim odnosima. Prije tri godine istetovirala je maslinu u području rebra i našalila se da je "neobrana". A sada je na redu još jedna biljka...

POGLEDAJTE VIDEO:

Posjetila je poznati zagrebački salon za tetoviranje. Zele je "složio" crtež i primio se igle.

- Kao što ste primijetili, obožavam biljke. Ali mi uspijeva uzgojiti ih jedino na sebi! Kako vam se sviđa novi tattoo? - upitala je Zagrepčanka svoje pratitelje.

Foto: Instagram

- Seksi, a kako je to majstor izdržao? - napisao joj je jedan fan. Drugi su pomislili da nije, kako pišu, obukla gaćice.

- Znaš kako kaže, budala vidi ono što želi vidjeti, nadam se da ti nisi u toj kategoriji - odgovorila je Nives jednom muškarcu.

Foto: Instagram

Nives je tetovažom zadovoljna, a u komentarima joj se javila i sestra koja je rekla da će se i ona tetovirati.

- I ja imam već novu pripremljenu. Čekamo reakciju mame - našalila se Celzijus.

Foto: Instagram