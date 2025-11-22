Obavijesti

Show

Komentari 23
VOLI CVIJEĆE

VIDEO Nives Celzijus ima novu tetovažu na bedru: 'Seksi, a kako je to majstor izdržao?'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Nives Celzijus ima novu tetovažu na bedru: 'Seksi, a kako je to majstor izdržao?'
5
Foto: Instagram

'Kao što ste primijetili, obožavam biljke. Ali mi uspijeva uzgojiti ih jedino na sebi! Kako vam se sviđa novi tattoo?', upitala je Zagrepčanka svoje pratitelje

Pjevačica i spisateljica Nives Celzijus (43) ne skriva da je velika ljubiteljica tetovaža. Mnogi se sjećaju njezine izazovne tetovaže na donjem dijelu trbuha koja je bila posvećena bivšem suprugu Dini Drpiću (44). Tada je poželjela citat "Propiedad de Dino" odnosno "Dinino vlasništvo".

SPORTSKI LOOK FOTO Kad se Nives Celzijus utegne u tajice i trenirku... Sad je svima pokazala fleksibilnost
FOTO Kad se Nives Celzijus utegne u tajice i trenirku... Sad je svima pokazala fleksibilnost

Dvojac je danas u korektnim odnosima. Prije tri godine istetovirala je maslinu u području rebra i našalila se da je "neobrana". A sada je na redu još jedna biljka... 

POGLEDAJTE VIDEO:

Posjetila je poznati zagrebački salon za tetoviranje. Zele je "složio" crtež i primio se igle. 

- Kao što ste primijetili, obožavam biljke. Ali mi uspijeva uzgojiti ih jedino na sebi! Kako vam se sviđa novi tattoo? - upitala je Zagrepčanka svoje pratitelje.  

Foto: Instagram

- Seksi, a kako je to majstor izdržao? - napisao joj je jedan fan. Drugi su pomislili da nije, kako pišu, obukla gaćice. 

- Znaš kako kaže, budala vidi ono što želi vidjeti, nadam se da ti nisi u toj kategoriji - odgovorila je Nives jednom muškarcu.

Foto: Instagram

Nives je tetovažom zadovoljna, a u komentarima joj se javila i sestra koja je rekla da će se i ona tetovirati. 

- I ja imam već novu pripremljenu. Čekamo reakciju mame - našalila se Celzijus.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 23
FOTO Slika su i prilika svojih majki, a neke od ovih slavnih dama 'kopiraju' ih i karijerom
SLIČNOST JE NEUPITNA

FOTO Slika su i prilika svojih majki, a neke od ovih slavnih dama 'kopiraju' ih i karijerom

Ove slavne glumice, manekenke i glazbenice tijekom godina su stekle veliku slavu, a pod povećalom su došla i njihova djeca. Mnoge su krenule stopama svojih slavnih majki, a neke od njih teško je razlikovati od poznatih majki, obzirom na činjenicu koliko sliče.
Zvižduci obilježili proglašenje Miss Universe: Publika bijesna
KAOS U DVORANI

Zvižduci obilježili proglašenje Miss Universe: Publika bijesna

Zvižduci su pratili proglašenje nove Miss Universe i izazvali kaos u dvorani. Gledatelji su glasno negodovali, uvjereni da odluka nije bila pravedna
Chef Mario Mihelj napustio je studio bez objašnjenja i zbunio kandidate: 'Ne bude dobro...'
'MASTERCHEF'

Chef Mario Mihelj napustio je studio bez objašnjenja i zbunio kandidate: 'Ne bude dobro...'

Atmosfera je kulminirala trenutkom u kojem je chef Mario, nezadovoljan razinom izvedbe, napustio kuhinju uz riječi: 'Ako je svima sve jasno, nećemo više dužiti ovu agoniju. Dođem za čas'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025