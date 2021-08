Na društvenim mrežama proširila se snimka napada glumca Dragana Bjelogrlića na redatelja Predraga Gagu Antonijevića usred kafića u Nišu.

POGLEDAJTE VIDEO DIVLJAČKOG NAPADA:

Na snimci se može vidjeti kako Bjelogrlić sjedi za stolom te se u jednom trenutku ustaje i kreće prema Antonijeviću. Kako je redatelj bio usred razgovora, nije mogao primijetiti glumca koji ga je ničim izazvan, počeo udarati šakama. Gosti koji su se našli u blizini napada, uspjeli su razdvojiti glumca i redatelja.

- Divljački me je napao. To je napad drogiranog i pijanog čovjeka. Mučki me je pretukao zbog toga što je smatrao da Daru iz Jasenovca ne treba snimiti i što sam otkrio njegovu korupcijsku aferu. Bjelogrlić mi je prišao s leđa. Nisam ga ni vidio dok me nije počeo udarati. Sjedio je s Katarinom Radivojević. Bio je pijan. Dobro sam ugruvan. Bio sam mu bokserska vreća. Postoje snimci kamera. Nemam što kriti - ispričao je redatelj za Novosti.

Podsjećamo, Bjelogrlić priveden je jutros pod sumnjom da je nešto ranije, oko četiri sata u noći, u niškom hotelu s leđa napao Antonijevića te ga tada udario više puta u glavu, piše Blic.

Inače glumac, on se proslavio ulogama u 'Južnom vjetru', 'Montevideo, Bog te video' i 'Senke nad Balkanom', a s redateljem se sukobio i 2016. godine.

Tada ga je Antonijević optužio da mu je nudio mito kako bi podržao film 'Jesen samuraja'. Objavio je prepisku razgovora, ali i mail u kojem redatelj odbija to. Bjelogrlić je u konačnici sve to demantirao.