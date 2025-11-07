Obavijesti

LEGENDARNI GLAZBENIK

VIDEO Objavljen je prvi trailer za film o Michaelu Jacksonu, glavnu ulogu ima njegov nećak

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Objavljen je prvi trailer za film o Michaelu Jacksonu, glavnu ulogu ima njegov nećak
Foto: Youtube/Screenshoot

U naslovnoj ulozi pojavljuje se Jaafar Jackson, stvarni nećak legendarnog glazbenika i sin Michaelovog brata Jermainea Jacksona. Film 'Michael' u režiji Antoinea Fuque stiže u kina 24. travnja

Nakon višestrukih odgoda, dugoočekivani biografski film "Michael" o životu i karijeri kralja popa Michaela Jacksona napokon ima svoj prvi trailer. Film u režiji Antoinea Fuque stiže u kina 24. travnja.

U naslovnoj ulozi pojavljuje se Jaafar Jackson, stvarni nećak legendarnog glazbenika i sin Michaelovog brata Jermainea Jacksona, piše People.

U teaseru objavljenom 6. studenog, Jaafar oživljava glas, pokrete i karizmu svog slavnog ujaka. Snimke prikazuju ga u prepoznatljivim kostimima i šeširima širokog oboda, kako izvodi legendarne plesne korake koji su Michaela Jacksona učinili najvećim izvođačem na svijetu.

POGLEDAJTE VIDEO:

"Film donosi prikaz njegovog života iza pozornice, kao i neke od najupečatljivijih nastupa iz ranog dijela njegove solo karijere. Publika će imati priliku doživjeti Michaela Jacksona kao nikada prije. Ovo je početak njegove priče", stoji u službenom opisu.

Osim Jaafara, u filmu glume i Colman Domingo kao Michaelov otac i menadžer Joe Jackson, Nia Long kao majka Katherine Jackson, Kat Graham kao pjevačica Diana Ross, te Miles Teller kao Jacksonov odvjetnik i menadžer John Branca.
Mladog Michaela tumači Juliano Krue Valdi.

Film producira Graham King, poznat po Oskarom nagrađenom hitu Bohemian Rhapsody o Freddieju Mercuryju i grupi Queen.

Glumac Colman Domingo, koji je ove godine bio nominiran za Oscara za film Rustin, rekao je u veljači za People da iznimno uživa u snimanju. Govoreći o Joeu Jacksonu, koji je preminuo 2018. i bio poznat po složenom odnosu s djecom, glumac je izjavio:

"Kao glumac uvijek pokušavam pronaći ljudskost u stvarnim osobama. Želim pronaći njihovo srce, njihov humor, čak i kad to ide protiv javnog mišljenja. Smatram da je to moja odgovornost", rekao je.

Foto: Youtube/Screenshoot

Redatelj Antoine Fuqua opisao je rad s mladim glumcem kao posebno iskustvo:

"Nevjerojatno je gledati kako Jaafar oživljava Michaela. Kada sam ga prvi put upoznao, osjetio sam neku duhovnu povezanost. Ima prirodnu sposobnost da utjelovi Michaela i fantastičnu kemiju s kamerom", istaknuo je.

Film "Michael" stiže u kina 24. travnja, a fanovi već nagađaju hoće li Jaafar Jackson uspjeti prenijeti magiju i kompleksnost života glazbene legende koja je obilježila cijelo jedno stoljeće pop kulture.

