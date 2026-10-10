Natpisom ga je pozvala na maturalnu večer koja se održava sljedeće godine i nadala se da će ju Jakov primijetiti. Kada ju je vidio, pitao je publiku: 'Da prihvatim?'
VIDEO Obožavateljica Jozinovića pozvala na maturu, on pristao
Jakov Jozinović (21) u petak je nastupio pred zadarskom publikom, a među brojnim obožavateljima posebno se istaknula jedna djevojka. Dok je pjevač bio na pozornici, ona je iz publike podigla veliki transparent kojim mu je pokušala privući pozornost.
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Natpisom ga je pozvala na maturalnu večer koja se održava sljedeće godine i nadala se da će ju Jakov primijetiti. Kada ju je vidio, pitao je publiku: 'Da prihvatim?'.
Nakon što su mu oni aplauzom sugerirali da prihvati, on je pristao. Riječ je o zabavi Srednje škole Bartula Kašića na Pagu.
Jozinović je u Zadru nastupio u sklopu turneje 'Ja za čuda letim', a koncert u dvorani Krešimira Ćosića na Višnjiku privukao je brojne obožavatelje. Već prije samog koncerta stvarale su se gužve.
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