VIDEO Od nakita do privatnih pisama, skriveni svijet Marilyn Monroe ide na aukciju

‌Predmeti koji su pripadali pokojnoj filmskoj zvijezdi Marilyn Monroe idu uskoro na dražbu, ⁠nudeći rijedak uvid ⁠u privatni svijet jedne od najtrajnijih holivudskih legendi. Riječ je o odjevnim predmetima iz glumičine garderobe, nakitu, pismima, rukom pisanim bilješkama, ⁠slikama i ⁠poeziji.

"Marilyn je jednostavno ikona", rekao je Brian Chanes, viši direktor za Hollywood i zabavu u aukcijskoj kući Heritage Auctions za vrijeme pregleda kolekcije u petak. "Ljudi do danas vole ⁠i obožavaju Marilyn."

Rođena kao Norma Jeane Mortenson u Los Angelesu 1926. Monroe je postala poznata glumica, manekenka, pjevačica i seks simbol poznat po plavoj kosi i tijelu pješčanog sata. Umrla je 1962. godine.

Heritage Auctions otvara javno nadmetanje za predmete iz ostavštine pjesnika Normana i Hedde Rosten, bliskih prijatelja i glumičinih osoba od povjerenja.

Prodaja, koja se održava 1. lipnja, poklopit će se će se sa stotom obljetnicom rođenja zvijezde, a čine je osobni predmeti iz razdoblja od 1955. do 1962. godine.

Među najupečatljivijim predmetima koji će se na dražbi ponuditi su dokumenti koji nikada dosad nisu javno viđeni, a koji bacaju svjetlo na unutarnji život Monroe. Dokumenti daju uvid u njezine romantične veze, strahove zbog izgubljene trudnoće i u njezina razmišljanja o smrtnosti.

"Ovo je zaista nešto posebno jer se ne radi o materijalu koji se kupovao i prodavao desetljećima. Ovo je otkriće", rekao je Chanes.

Od nakita koji je Monroe nosila do umjetničkih djela koja je nekoć držala u rukama, kolekcija kupcima nudi intiman pristup njezinu unutarnjem svijetu. Aukcija uključuje i korespondenciju s bivšim suprugom, dramatičarom Arthurom Millerom, otkrivajući emocionalnu složenost njihova braka, kao i dosad neviđeno pismo Monroeina psihijatra u kojemu je opisao dan prije njezine smrti.

Chanes je istaknuo jedan posebno emotivan rad iz razdoblja kada je Monroe snimala film "Neki to vole vruće". Na komadu papira iz Hotela del Coronado molila je za pomoć jer su njezine unutarnje mentalne borbe prijetile da poremete čitavu produkciju. "Neposredno prije nego što se gotovo predozirala, zbog čega su bili primorani prekinuti snimanje, napisala je: 'Osjećam se kao da se utapam", prisjetio se Chanes.

"U njezinim bilješkama možete osjetiti tu tjeskobu", dodao je, napomenuvši da je Monroe na istome papiru skicirala štapić uronjen u vodu, moleći za pomoć. Skica je upućivala na glumičine probleme s mentalnim zdravljem s kojima se suočavala tijekom cijele svoje karijere.