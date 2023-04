VIDEO ŠČpanjolci bez problema izgovaraju ŠČ i pjevaju s Let 3

Let 3 stigao je u Madrid kako bi sudjelovao na službenom španjolskom pred-Eurovizijskom partyju, na kojem će nastupiti čak 28 natjecatelja, čime je ovo do sada i najveće okupljanje sudionika uoči odlaska u Liverpool. Španjolci su ih srdačno dočekali i svi u isti glas zapjevali dobro poznati hit 'Mama ŠČ'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ukupno 28 predstavnika Eurovizije 2023. će sudjelovati na koncertu, a vodit će ih Ruslana, ukrajinska pobjednica Eurosonga 2004., Surie, predstavnica Ujedinjenog Kraljevstva 2018. te Victor Escudero.

Foto: Privatni album

Na predstavljanju u Madridu publika je bila oduševljena te su svi u isti glas zapjevali stihove njihova eurovizijskog hita ‘Mama ŠČ‘.

Foto: Privatni album

U petak je Let 3 dao preko 20 intervjua brojnim španjolskim i internacionalnim medijima, a u subotu nakon novog kruga susreta s medijima s nestrpljenjem očekujemo njihov nastup na pozornici La Riviere.

Foto: Privatni album

Let 3 je nedavno bio u Poljskoj i Izraelu na promo turneji uoči Eurosonga. Iako tamo rijetko tko razumije hrvatski jezik, svi su se rasplesali i raspjevali na ritam jedne od poznatijih pjesama ovogodišnjeg Eurosonga.

Foto: Privatni album

- To znači onda da to nije stvar jezika nego je dobra pjesma, koju očito svi vole, odlična je ta naša energija, tako nam bar ljudi govore, da je to nevjerojatna eksplozija - rekao je Mrle.

Dečki su nedavno predstavili i traktor kojim će ići do Liverpoola.

Foto: PIXSELL

- On ide 300 milimetara u sekundi. Postiže jednu brzinu, to je isto sada nešto potpuno novo, on postiže brzinu teleportacije - rekli su dečki.

Najčitaniji članci