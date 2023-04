VIDEO Pijanist Zvjezdan Ružić je obradio hit Michaela Jacksona: 'Dogodilo se tad nešto posebno'

Je li Zvjezdan pijanist, bubnjar ili jednostavno - čovjek orkestar, pitaju se brojni fanovi Zvjezdana Ružića nakon svake njegove obrade pjesme u svom projektu Pianotron. Pijanist je sada obradio pjesmu Michaela Jacksona.

POGLEDAJTE VIDEO:

Obradom svjetskog hita Michaela Jacksona 'Beat it', Zvjezdan je slušatelje lansirao u energične 80-e. Cijela izvedba donosi potpuno novi, još luđi doživljaj ove pjesme. Audio postprodukciju potpisuje Luka Jenuš, dok su za video zaslužni Pavle Kaplanec i Iva Znaor, odnosno, Impala Studio.

Kako je, inače, pijanist, skladatelj i autor, došao na ideju da obradi ovu pjesmu, priča nam u nastavku.

- Smatram da glazbenik mora konstantno istraživati, pomicati granice svojih mogućnosti, širiti horizonte. Ništa ne boli kao stajanje na mjestu. To je smrt za svakog umjetnika! Svakoga dana osluškujem svijet oko sebe, slušam novu glazbu, staru glazbu, ono što je bilo, ono što tek dolazi. Tako sam naletio na 'Beat it', pjesmu koja me još kao klinca oborila s nogu. Moj istraživački duh nagovorio me da probam dati toj pjesmi nešto svoje. Rekao sam si: 'Ako je moja, dogodit će se nešto posebno, ako nije - barem sam probao.' Naravno, dogodilo se' - objasnio nam je.

Foto: YouTube/Screenshot

Kod Zvjezdana pauze nema. Upravo završava svoju prvu sezonu online 'Jazz O’ Clock Masterclassa' u kojem je okupio gotovo 40 polaznika iz čitave regije.

- Želja da dijelim znanje postoji godinama, želja da inspiriram, motiviram ljude da se odvaže i dozvole si živjeti svoje snove. Polaznici mi pišu poruke, nekima je ovaj masterclass otvorio nove sfere, druge ohrabrio, nekima dao snage da nastave koračati na putu svojih snova. E, za to živim! Jer, znanje ćeš pronaći, teoriju, objašnjenja kako što odsvirati, ali ja želim nešto drugo, a to je prenijeti ljudima sanjarski duh! Moja će misija biti ispunjena kada čujem skladbe svojih polaznika, njihove koncerte, kada vidim kako se odvažuju i hrabro kreću živjeti svoj san' - rekao je Zvjezdan.

Foto: YouTube/Screenshot

Pianotron, odnosno Zvjezdana, čeka radno ljeto. Kako izgledaju pripreme za koncertnu sezonu?

- Pripreme traju svaki dan, od 0-24h, ne samo prije sezone - već čitavu godinu. Pianotron, odnosno moja glazba, nije nešto 'sezonski'. To je moj život. Ja živim svoju glazbu uvijek, svaki dan. Nema dana da o njoj ne promišljam, ne analiziram, ne preispitujem, isprobavam nove puteve, tražim nova rješenja: od aranžmana do zvukova do mikro detalja koje samo ja čujem. Svi ti mikro detalji zajedno čine veliku sliku, koja predstavlja sve što ja jesam, što živim. Veselim se koncertima koji su preda mnom, o čemu ću uskoro pisati detaljnije, a do tada slušajte 'Beat It' - zaključio je glazbenik.

Foto: PROMO

