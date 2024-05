VIDEO Pogledajte doček Nemi: Jedan im u zračnoj luci dobacio 'heeej', ispred ih čekali fanovi

Predstavnike Švicarske dočakali su brojni nakon pobjede na Eurosongu. Nemo (25) i pjesma 'The Code' osvojili su 591 bod na glazbenom natejcanju. Nemo se deklariraju kao nebinarna osoba što znači da se ne deklarira kao muško ili žensko, već kao 'they/them', odnosno 'oni'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Doček u Zürich bio je popračen smijehom i emocijama. Nemo nisu skidali osmijeh s lica.

Brojni fanovi su ih došli pozdraviti, a pobjednici su se fotografirali s fanovima te se družili s njima. Predstavnici Švicarske dobili su i cvijeće.

Nemo welcomed by fans at the Zurich Airport, in Kloten | Foto: Denis Balibouse

Švicarska nije imala natjecanje za pjesmu koju će poslati na Eurosong, već su pjesmu 'The Code' izabrali interno.

Nemo welcomed by fans at the Zurich Airport, in Kloten | Foto: Denis Balibouse

Nemo welcomed by fans at the Zurich Airport, in Kloten | Foto: Denis Balibouse

Nemo welcomed by fans at the Zurich Airport, in Kloten | Foto: Denis Balibouse

Nemo welcomed by fans at the Zurich Airport, in Kloten | Foto: Denis Balibouse

Nemo welcomed by fans at the Zurich Airport, in Kloten | Foto: Denis Balibouse

Nemo welcomed by fans at the Zurich Airport, in Kloten | Foto: Denis Balibouse