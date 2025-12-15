VIDEO Pogledajte nastup koji je podijelio žiri u 'Supertalentu'

Pa daj molim te, nemoj tako, pa nisam ja došao na sat pjevanja, nego sam ja došao da tebi pokažem kako ja to radim. Izvini, ali ja se ne obuzdavam ni pred majkom svojom. U polufinalu pokazat ću Martini jedan drugi, uzbudljivi trenutak, tako da će dobiti jednu mangupsku pjesmu, bit će dobar rokenrol, samo gledaj, poručio je Srđan Stefanović uoči svog nastupa u drugoj polufinalnoj večeri 'Supertalenta'.

POGLEDAJTE VIDEO:

I upravo to publika je i dobila. Srle, koji, kako kaže, voli 'ostaviti svoju dušu na sceni', izveo je pjesmu 'Bitanga i princeza'.

- Srle, neka si nam došao - rekla je Maja Šuput.

- Tu je energija, tu je mjuza, tu je sve... Nedostaje mi da sam u klubu, da je gužva do šanka, a da si ti gore. Onda je to to - komentirao je Fabijan Pavao Medvešek.

- Joj Srle, malo mi je falilo da mi ruka ne poleti na X. Falilo je vještine i vjerodostojnosti ove pozornice, da budemo skroz iskreni. Ta činjenica da si bio konstantno nizak, ali drago mi je da si došao jer se publika top zabavila - zaključila Martina Tomčić Moskaljov.

Foto: NOVA TV