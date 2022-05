VIDEO Pogledajte nastup para koji je napustio show Zvijezde pjevaju. Jesu li zasluženo ispali?

Ovotjednu epizodu showa 'Zvijezde pjevaju' napustili su Areta Ćurković i Goran Bošković. Njih dvoje su tako propustili šansu za ulazak u finale i posljednju emisiju koja je na rasporedu iduće subote.

Za svoj prvi nastup odabrali su Rock galamu Nene Belana za koju su od žirija dobili 33 boda.

- Malo mi je nestalo riječi, zbunjena sam. Vi ste Areta već prešli veliku granicu koju većina ljudi u životu neće prijeći. Ovo što vi radite, rijetki čine. Vi ste moja inspiracija - nahvalila je Aretu Danijela nakon nastupa.

U drugom nastupu odabrali su 'If It Hadn't Been for Love' The SteelDriversa u kojoj se ponovno iskazala Areta te su dobili 38 bodova.

- Ja znam ovu pjesmu, Adele ju je obradila i tako mi je drago da ste je otpjevali. Tebi je Mario legla pjesma i imam osjećaj da je jednako tako i Aretu povuklo. Baš si bila opuštena, i country ti leži - rekla je Zorica.

Ipak, nakon što su se pribrojili glasovi bili su na trećem mjestu, ispred Ferlina i Battifiace, ali nakon glasova publike ispali su iz emisije.

Areta i Goran: Rock galama

Areta i Goran: If It Hadn't Been for Love

