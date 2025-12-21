VIDEO Pogledajte nevjerojatan nastup koji je 'zapalio' Arenu! Braća balansirala na oštricama!

Braća Vardanyan nastupili su šesti po redu u finalu Supertalenta. Uoči nastupa su u prilogu rekli da je Fabijan 'njihov treći brat'.

'Kad smo saznali da idemo u finale, bili smo jako sretni', dodali su i istaknuli kako je konkurencija jaka. Publika je bila oduševljena akrobacijama, posebice kada su balansirali samo na oštricama.

'Ovo ne pokušavajte nikako', rekli su nakon nastupa.

Foto: 24sata

'Koji spektakl! Bilo nam je jasno od audicija... Ali kada ste vi ovdje došli. Svaki tremor tog mišića se vidio, ta nevjerojatna koncetracija, ta glazba gladijatora, ta vatra! Ako vi niste pobjednici ove sezone Supertalenta, onda ja idem doma!', oduševljeno je rekla Martina.

'Armenija je obećana zemlja, ja uvijek uplaćujem neka ljetovanja, a nikad nisam bila u Armeniji i sad si mislim - negdje sam ja fulala', rekla je Maja i dodala: 'Nakon ovog nastupa, ostali kandidati imaju veliki problem. Neka je večeras sve na gledateljima, jer da je po nama... Bravo!'