VIDEO Pogledajte trailer za film o Dioklecijanu: 'To je jedan od najambicioznijih projekata ikad'

Stigao je trailer za dugometražni igrani film 'Posljednji rimski bog'. U produkciji HRT-a te u distribuciji Duplicata (Blitz grupa) u kina diljem Hrvatske stiže ove jeseni. U naslovnoj ulozi Dioklecijana gledat ćemo Amara Bukvića, dok glavne uloge tumače Nataša Janjić Medančić, Slavko Sobin, Krešimir Mikić, Dragan Despot i Marko Cindrić. Film potpisuje Božidar Domagoj Burić kao redatelj, scenarist i producent.

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- Film donosi dosad neispričanu priču o Dioklecijanu, jednom od najmoćnijih i najkontroverznijih rimskih careva, čovjeku koji je iz skromnih početaka postao vladar najvećeg carstva svog vremena. Smješten u burno razdoblje kraja 3. stoljeća, 'Posljednji rimski bog' spaja povijesni spektakl, politički triler i intimnu dramu o moći, ambiciji i cijeni koju ona nosi - naveli su s HRT-a.

Foto: YouTube/screenshot

- Već sam pogled na trailer otkriva produkcijske razmjere kakvi dosad nisu viđeni u hrvatskom filmu. Za potrebe snimanja izgrađene su monumentalne scenografije rimskog Foruma, Senata, Salone i dijelova Koloseja te amfiteatra, izrađeno je više od 1000 autentičnih kostima, ručno su napravljene stotine povijesno vjernih oružja, a glumačka postava prošla je čak šest mjeseci intenzivnih priprema kako bi ovladala izgovorom govornog latinskog jezika iz vremena kasnog Rimskog Carstva. Sve to rezultiralo je jednim od produkcijski najambicioznijih filmskih projekata ikada snimljenih u Hrvatskoj - napomenuli su predstavnici.

Foto: YouTube/screenshot

- Osim impresivne vizualne raskoši, film donosi i snažnu priču - univerzalnu i aktualnu u današnje vrijeme jer se bavi svevremenskim pitanjem moći i manipulacije - o usponu i padu čovjeka koji je promijenio tijek povijesti. Kroz napetu, nelinearnu naraciju isprepliću se političke spletke, ratovi, izdaje i osobne žrtve, gradeći prema spektakularnom završetku priču koja iznova definira nasljeđe jednog od najintrigantnijih rimskih careva - dodali su.