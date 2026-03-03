VIDEO Poslušajte 'Vatromet', novi singl Ana Marije Šir

U mjesecu u kojem slavimo žensku snagu i kreativnost, Ana Marija Šir nastavlja graditi svoj autorski put kroz suradnje sa snažnim ženskim imenima, a 'Vatromet' donosi u suradnji s Ninom Romić.

Nakon vrlo uspješnih suradnji s Nikolinom Kovačević, Ellom Jantoš, kćeri Aleksandrom Nabiullin, za autoricu je prirodan nastavak tog niza bila upravo Nina Romić.

- Nina Romić za mene predstavlja jednu od naših najvećih umjetnica. Ona je zaista kompletna autorica. Osim što fenomenalno pjeva i ima jednu od onih interpretacija koje pjesmi daju potpuno drugi i bolji smjer, svira i sjajan je autor, a to je uvijek zanimljivija i zaokruženija priča - opisala je suradnju.

- Moja prva reakcija na Nininu izvedbu bila je euforija, a mom partneru Igoru to je bilo dovoljno i samo je zaključio - 'to je to, nema dalje - dodala je.

Osim što potpisuje glazbu i aranžman, Ana Marija na pjesmi svira sve instrumente i pjeva sve prateće vokale. Ovim singlom odmiče se od synthpopa i vraća gudačima, u razrađenijem aranžmanu u kojem je dala više prostora svirci.

Iako smo navikli da Ana Marija svoju glazbu 'kuha' u pravoj kuhinji, ovaj put snimala je pod okriljem noći, što je pjesmi dalo blagi melankolični prizvuk i atmosferu devedesetih, koje su snažno utjecale na njezin glazbeni senzibilitet.

Na projektu su ponovno surađivali Denis Špičić i Igor Pauk, dok je snimanje potpisao Domagoj Kunić. Montažu, kao i mnogo puta dosad, preuzima sama autorica, zadržavajući potpunu kreativnu kontrolu nad završnim vizualnim izričajem. Najveći izazov, priznaje uz osmijeh, nije bila produkcija ni dugi sati rada, nego činjenica da se za snimanje morala sama našminkati.

Spot, sniman u Zagrebu, vizualno naglašava kontrast između njezina i Ninina izričaja, dvije različite energije koje se ne sudaraju, nego se nadopunjuju. Ono što u pjesmi zvuči prirodno i kompatibilno, na ekranu dobiva jasnu i snažnu formu.

- Vatromet je pjesma koja mi se odmah svidjela na prvi takt. Bilo je predivno iskustvo surađivati s ovako talentiranom umjetnicom koja je sve pripremila, a ja sam došla na gotovo. Pokušala sam vokalno prenijeti dio narodnog i iskonskog što sam osjetila dok sam slušala pjesmu i sa svakim novim slušanjem budila je u meni sve veći ushit. Ovo je suradnja puna uživanja koja me podsjetila koliko sam sretna dok stvaram – i da je, kad nađeš onu pravu ženu, u glazbenom svijetu sve lako - rekla je o suradnji Nina Romić.

