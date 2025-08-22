VIDEO Scooter pozvao fanove na Fair Fest u Zagrebu! Legende ravea pripremaju veliki show

Legendarni njemački techno-rave sastav Scooter, sinonim za energične ritmove i euforične stadionske nastupe, vraća se u Hrvatsku. U subotu, 13. rujna 2025. godine, Zagrebački velesajam postat će epicentar glazbenog potresa u sklopu Fair Festa, a bend obećava spektakularan oproštaj od ljeta pod sloganom "Techno is back".

Nakon više od tri desetljeća na sceni, preko 30 milijuna prodanih nosača zvuka i statusa ikona elektroničke glazbe, Scooter u Zagreb ne donosi samo koncert, već cjelokupno iskustvo koje nazivaju "rave teatrom".

I sam bend pozvao je zagrebačku publiku da dođu na njihov nastup!

- Zdravo svima, mi smo Scooter! Vidimo se 13. rujna na Fair Festu u Zagrebu u Hrvatskoj! - poručili su!

Što očekivati na Fair Festu?

Nastupi Scootera odavno su prerasli klasičan format koncerta. Riječ je o pomno režiranim audiovizualnim spektaklima dizajniranim da publiku uvuku u stanje kolektivne euforije. Prema najavama, zagrebačku publiku očekuje produkcija svjetske klase: moćan light show, vatromet, kompleksni pirotehnički efekti i laseri koji će ispuniti prostor Zagrebačkog velesajma.

Na čelu svega stoji karizmatični frontman H.P. Baxxter, čiji su prepoznatljivi uzvici poput "Hyper Hyper!" i "Respect to the man in the ice cream van!" postali dio glazbene povijesti. Njegova neiscrpna energija i interakcija s publikom ključni su sastojak svakog Scooter nastupa. Setlista će biti savršen spoj nostalgije i novih hitova. Obožavatelji mogu očekivati bezvremenske klasike kao što su "How Much Is The Fish?", "Nessaja", "Maria (I Like It Loud)" i "The Logical Song", ali i pjesme s njihovog posljednjeg studijskog albuma "Open Your Mind And Your Trousers" iz 2024. godine.

Tajna uspjeha: Euforija uhvaćena u četiri minute

Kako je bend koji je nekoć bio omražen na underground sceni uspio ne samo opstati, već i postati globalni fenomen? Odgovor leži u njihovoj jedinstvenoj filozofiji. H.P. Baxxter u jednom je intervjuu objasnio kako ga minimalistički techno mračnih berlinskih klubova nikada nije privlačio. Njegova vizija bila je drugačija.

"Bliža mi je energija i atmosfera velikih dvorana i trenutak kada tisuće ljudi istovremeno osjećaju istu energiju. Poruka rave pokreta bila je u mnogočemu suprotna kulturi introvertiranih mazgova koji su slušali minimalistički techno u mračnim podrumima", izjavio je Baxxter.

Upravo je ta sposobnost da se sirova energija i masovna histerija rave partyja sažme u pjesmu od četiri minute postala njihov zaštitni znak. "Puno naših hitova prožeto je osjećajem nastupa uživo i to je ono što privlači ljude", objašnjava frontman. Ta posvećenost spektaklu išla je toliko daleko da su na početku karijere trošili više novca na pirotehniku nego što su zarađivali od ulaznica, no to im je omogućilo prodaju ploča u platinastim nakladama. Danas, srećom, pirotehnika je jeftinija, ali strast prema eksplozivnom showu ostala je ista.

Od prezira do statusa ikona

Put Scootera nije uvijek bio posut zlatnim pločama. Kada su se pojavili 1993. godine, etablirana techno scena u Berlinu i Frankfurtu gledala ih je s prijezirom. Smatrali su ih komercijalnim proizvodom koji je "ukaljao" čistoću underground pokreta. "Svaki veći grad imao je svoju scenu i svima je bilo zajedničko to da su mrzili Scooter", prisjetio se H.P. Baxxter.

Međutim, vrijeme je pokazalo da je njihova formula bila pobjednička. Scooter je od komercijalnog benda prerastao u instituciju.

Njihov dolazak na Fair Fest stoga nije samo prilika za čuti legendarne hitove, već i za svjedočiti nastupu benda koji je preživio sve trendove i ostao vjeran svom zvuku i publici. Pripremite se za večer ispunjenu energijom, plesom i spektaklom koji se ne zaboravlja.