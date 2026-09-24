VIDEO Šeks i Mrle najavili Let 3 u Tvornici: 'Možda se doklatim tamo ako budem živ i zdrav'

Vladimir Šeks i Let 3 nisu kombinacija koju bi mnogi očekivali, ali upravo je bivši političar pomogao Damiru Martinoviću Mrli i riječkom bendu najaviti veliki zagrebački koncert. Let 3 će u subotu, 14. studenog, u Tvornici kulture promovirati album 'RKTRD NDRD', a Šeks je u svom stilu poručio da bi se mogao i osobno pojaviti.

- Možda se i doklatim tamo, ako budem živ i zdrav - najavio je Šeks.

Bit će to velika koncertna promocija albuma na koji su obožavatelji Leta 3 čekali čak devet godina. Nakon albuma 'Angela Merkel sere' iz 2016., bend nije mirovao. S pjesmom 'Mama ŠČ!' predstavljali su Hrvatsku na Eurosongu, a godinu poslije predstavili su i 'Babarogu'.

Album 'RKTRD NDRD' objavili su u studenome 2025., točno dva desetljeća nakon albuma 'Bombardiranje Srbije i Čačka'. Na njemu se nalazi 12 novih pjesama, ali i nova verzija 'Ciklame', koju su snimili uz zbor Concordia Discors, Jeku Primorja i Riječki filharmonijski orkestar.

Foto: IGOR CECELJA-CCLA

No koncert u Tvornici neće se vrtjeti samo oko novih pjesama. Let 3 priprema presjek gotovo četiri desetljeća karijere, pa bi publika trebala čuti i pjesme koje su godinama obilježavale njihove nastupe.

Od 'Sam u vodi' s prvijenca 'Two Dogs Fuckin' do pjesama poput 'Izgubljeni', 'Profesor Jakov', 'Drama', 'Dijete u vremenu', 'Ne trebam te', 'Riječke pičke', 'Ero s onog svijeta', 'Sokol', 'Vjeran pas', 'Droga' i 'Nafta', bend iza sebe ima dovoljno materijala za večer koja teško može proći mirno.

Prvi kontingent ulaznica, takozvani 'early bird', stoji 15 eura i dostupan je putem sustava Core Event te u Drito Baru i Dirty Old Shopu. Nakon što se te ulaznice rasprodaju, odnosno najkasnije za dva tjedna, cijena raste na 18 eura.