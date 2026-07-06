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NAKON INCIDENTA U KAFIĆU

VIDEO Širi se snimka privođenja Laure iz 'Gospodina Savršenog'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
VIDEO Širi se snimka privođenja Laure iz 'Gospodina Savršenog'
Foto: RTL
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Laura Prgomet privedena je sinoć u Dubrovniku nakon incidenta u jednom kafiću, a sada je društvenim mrežama počela kružiti snimka

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U nedjelju navečer u jednom je kafiću u Dubrovniku došlo do incident kojeg je izazvala Laura Prgomet, bivša natjecateljica iz showa 'Gospodin Savršeni'.

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Foto: RTL

Kako je izvijestio Dubrovački dnevnik, nešto nakon 20:30 ušla je u caffe bar u Lapadskim dvorima i počela lomiti stvari. Zbog toga je na teren izašla i policija, ona je privedena.

Društvenim mrežama kruži snimka privođenja na kojoj se čuje kako Laura viče na policajce i govori im da joj 'puste mobitel'. Ostatak je teško razumljiv, no u jednom trenutku jasno je kako Laura uznemireno viče 'pusti me'.

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Jedan od Laurinih prijatelja sinoć odmah nakon incidenta potvrdio nam je da je do njega zaista i došlo.

- Ostavili smo je na vodi, kad smo je "skupili" bila je neprepoznatljiva - rekao nam je prijatelj koji tvrdi da je bio s njom te večeri te je dodao kako je Laura odvedena na triježnjenje u dubrovački pritvor. 

Iz policije, ne otkrivajući identitet osobe, navode kako je u tijeku očevid te kako do njegovog dovršetka ne mogu davati više informacija o okolnostima događaja.

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Komentari 1
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