VIDEO Širi se snimka privođenja Laure iz 'Gospodina Savršenog'

U nedjelju navečer u jednom je kafiću u Dubrovniku došlo do incident kojeg je izazvala Laura Prgomet, bivša natjecateljica iz showa 'Gospodin Savršeni'.

Kako je izvijestio Dubrovački dnevnik, nešto nakon 20:30 ušla je u caffe bar u Lapadskim dvorima i počela lomiti stvari. Zbog toga je na teren izašla i policija, ona je privedena.

Društvenim mrežama kruži snimka privođenja na kojoj se čuje kako Laura viče na policajce i govori im da joj 'puste mobitel'. Ostatak je teško razumljiv, no u jednom trenutku jasno je kako Laura uznemireno viče 'pusti me'.

Jedan od Laurinih prijatelja sinoć odmah nakon incidenta potvrdio nam je da je do njega zaista i došlo.

- Ostavili smo je na vodi, kad smo je "skupili" bila je neprepoznatljiva - rekao nam je prijatelj koji tvrdi da je bio s njom te večeri te je dodao kako je Laura odvedena na triježnjenje u dubrovački pritvor.

Iz policije, ne otkrivajući identitet osobe, navode kako je u tijeku očevid te kako do njegovog dovršetka ne mogu davati više informacija o okolnostima događaja.