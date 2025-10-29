Obavijesti

Show

Komentari 0
VESELA EKIPA

VIDEO Slavonci napravili show, zaplesali kolo na putu za izbor Miss: 'Idemo bodriti Marinku!'

Dok se u glavnom gradu sve priprema za veliko finale 30. izbora Miss Hrvatske, vesela ekipa iz Semeljaca već je ukrala show. Na pauzi tijekom puta za Zagreb, gdje idu bodriti svoju ljepoticu Marinku Andraković, Slavonci su zaplesali pravo kolo nasred parkirališta! 'Idemo bodriti našu Marinku Andraković iz Semeljaca, cijelim putem je veselo! Prijatelji, obitelj, rodbina, dečko... Svi je bodrimo!, rekla nam je čitateljica. Marinka, koja večeras nosi lentu Miss Osječko-baranjske županije, ima 22 godine i dolazi upravo iz Semeljaca. Studira oplemenjivanje bilja i genetiku na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, a slobodno vrijeme provodi trenirajući, putujući i družeći se s obitelji i prijateljima.

Pokretanje videa...

Plesali kolo prije izbora za Miss Hrvatske 02:31
Plesali kolo prije izbora za Miss Hrvatske | Video: Čitatelj 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: U Saboru prošao zakon sa 75 glasova, HDZ priznao grešku

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: U Hrvatskom saboru dogodila se greška pri izglasavanju izmjena Zakona o kaznenom postupku, gdje je zakon prošao sa 75 umjesto potrebnih 76 glasova. Sandra Benčić i Klub Možemo upozorili su na neustavnost, najavivši predaju potpisa Ustavnom sudu... Premijer Izraela Benjamin Netanyahu naredio je žestoke udare na Gazu. U zagrebačkoj školi učenika viših razreda vršnjaci su fizički zlostavljali, udarajući ga glavom o umivaonik i zid. Majka tvrdi da maltretiranje traje već godinu dana. U Saboru je održano predavanje o Jasenovcu, organizirano od strane Domino i Hrvatskih suverenista, na kojem su negirani zločini u logoru...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: U Saboru prošao zakon sa 75 glasova, HDZ priznao grešku 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: U Saboru prošao zakon sa 75 glasova, HDZ priznao grešku | Video: 24sata Video
SAŽETAK VUKOVAR - DINAMO 0-1

VIDEO Blamaža Dinama protiv zadnjeplasirane momčadi lige. Evo kako je Vukovar šokirao

VUKOVAR - DINAMO 1-0: U posljednjem susretu 11. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Vukovar 1991 je u Vinkovcima priredio veliko iznenađenje porazivši Dinamo sa 1-0. Nakon što su u četvrtak gostovali kod "fenjeraša" Europske lige Malmoa, nogometaše Dinama je u ponedjeljak čekalo i gostovanje kod posljednje momčadi hrvatskog prvenstva.U Švedskoj su tek u posljednjim sekundama susreta izvukli bod odigravši 1-1, dok su u Vinkovcima upisali poraz. Pogodak odluke zabio je Jakov Puljić u 54. minuti. Bila je to tek druga pobjeda Vukovaraca ove sezone, dok je Dinamo upisao treći ligaški poraz.

Pokretanje videa...

Gol Vukovara u susretu Vukovar - Dinamo 1-0 01:09
Gol Vukovara u susretu Vukovar - Dinamo 1-0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NISU SE PONOSILI

VIDEO Razočarani dinamovci su nakon debakla stali pred Boyse. Pogledajte kako su oni reagirali

VUKOVAR - DINAMO 1-0: U posljednjem susretu 11. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Vukovar 1991 je u Vinkovcima priredio veliko iznenađenje porazivši Dinamo sa 1-0.Pogodak odluke zabio je Jakov Puljić u 54. minuti. Bila je to tek druga pobjeda Vukovaraca ove sezone, dok je Dinamo upisao treći ligaški poraz. Razočarani dinamovci prišli su Bad Blue Boysima nakon utakmice, a na snimci možete vidjeti kako su reagirali.

Pokretanje videa...

Vukovarci slave dok igrači Dinama prilaze svojim navijačima 01:10
Vukovarci slave dok igrači Dinama prilaze svojim navijačima | Video: Davor Kovačević/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: DORH se bavi aferom jagode. Uništena 21 braniteljska obitelj

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Kazneni progon ljudi optuženih za prevaru 21 braniteljske obitelji na uzgoju jagoda preuzelo je Državno odvjetništvo, Sabrijan Jurkovič koji je u Novom mestu nasmrt pretukao Aleša Šutara pred istražnim sucem negirao zločin, DORH zbog droge, bludnih radnji i uznemiravanja istražuje Dalibora Matanića, iz pritvora je pušten pilot koji je s djevojkom iz Kosovske Mitrovice osumnjičen za špijunažu u korist Srbije...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: DORH se bavi aferom jagode. Uništena 21 braniteljska obitelj 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: DORH se bavi aferom jagode. Uništena 21 braniteljska obitelj | Video: 24sata/Video
ŠTAFETNA UTRKRA

VIDEO Jedinstvena utrka u Belgiji: Moja bundeva je najbrža! stigni me ako možeš...

I ove godine organizirali su jedinstvenu belgijsku regatu bundeva u Kasterleeu kraj Antwerpena. Sudionici izdube divovske bundeve i one su im plovila u kojima se utrkuju. Događaj, koji je počeo 2008. godine, organizira lokalni kajakaški klub, a uključuje timove koji se natječu u štafetnoj utrci. Također biraju tim s najboljim kostimom jer natjecatelji moraju biti kostimirani.

Pokretanje videa...

Jedinstvena utrka u Belgiji: Moja bundeva je najbrža! stigni me ako možeš... 01:30
Jedinstvena utrka u Belgiji: Moja bundeva je najbrža! stigni me ako možeš... | Video: 24sata/Reuters

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025