VIDEO Slavonci napravili show, zaplesali kolo na putu za izbor Miss: 'Idemo bodriti Marinku!'
Dok se u glavnom gradu sve priprema za veliko finale 30. izbora Miss Hrvatske, vesela ekipa iz Semeljaca već je ukrala show. Na pauzi tijekom puta za Zagreb, gdje idu bodriti svoju ljepoticu Marinku Andraković, Slavonci su zaplesali pravo kolo nasred parkirališta! 'Idemo bodriti našu Marinku Andraković iz Semeljaca, cijelim putem je veselo! Prijatelji, obitelj, rodbina, dečko... Svi je bodrimo!, rekla nam je čitateljica. Marinka, koja večeras nosi lentu Miss Osječko-baranjske županije, ima 22 godine i dolazi upravo iz Semeljaca. Studira oplemenjivanje bilja i genetiku na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, a slobodno vrijeme provodi trenirajući, putujući i družeći se s obitelji i prijateljima.