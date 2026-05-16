VIDEO Svi hvale Lelekice: 'Dajte im taj trofej, to je remek djelo!' Pogledajte nastup u finalu

Naše predstavnice na Eurosongu, grupa Lelek, nastupila je 13. u finalu, a usljedilo je veliko oduševljenje. Na društvenim mrežama nižu se pohvale, kao što je to bilo i nakon njihovog nastupa u polufinalu.

'Ovo je postao jedan od mojih najdražih nastupa na Eurosongu ove godine, to je remek djelo!', 'Nadam se da će ovo pobijediti', 'Bravo, Lelek', 'Cure, razvalile ste!', 'Dajte curama taj trofej više!', 'Naježila sam se', 'I 12 bodova ide Hrvatskoj', samo su neki od oduševljenih komentara ispod isječka njihovog nastupa na društvenim mrežama.

Djevojke su ranije istaknule kako je atmosfera unutar skupine sjaja i da uvijek podržavaju jedna drugu, što se odrazilo i na odličnom nastupu večeras.

- Kao sestre smo. Uvijek jedna od nas preuzme ulogu voditeljice. Nismo međusobno stroge, a sve ovisi o tome kakvu energiju imamo tog dana.

