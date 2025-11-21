VIDEO Ups, mali gaf! Ljepotica iz Obale Bjelokosti imala problem, 'upala' u Laurino predstavljanje

Predstavnica Hrvatske Laura Gnjatović se, zajedno sa svim kandidatkinjama, predstavila na početku finala 74. izbora Miss Universe u Tajlandu. No, upravo prije nego će se Laura predstaviti na pozornici, kandidatkinju prije nje snašao je problem.

Naime, ispred Laure se predstavljala Miss Obale Bjelokosti, Olivia Yace. Ona je rekla svoje ime i prezime, a zatim zastala. Pa ga je ponovno ponovila, što se preklopilo s predstavljanjem naše predstavnice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Yace je inače veliki favorit za pobjedu te se, prema kladionicama, nalazi pri samom vrhu s velikim šansama za pobjedu. Bez obzira na probleme, predstavnica Obale Bjelokosti je, baš kao i Laura, prošla u top 30!