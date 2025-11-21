Olivia Yace krenula se predstavljati na samom početku finala 74. izbora za Miss Universe. Ona je predstavnica Obale Bjelokosti te se predstavljala prije naše
VIDEO Ups, mali gaf! Ljepotica iz Obale Bjelokosti imala problem, 'upala' u Laurino predstavljanje
Predstavnica Hrvatske Laura Gnjatović se, zajedno sa svim kandidatkinjama, predstavila na početku finala 74. izbora Miss Universe u Tajlandu. No, upravo prije nego će se Laura predstaviti na pozornici, kandidatkinju prije nje snašao je problem.
Naime, ispred Laure se predstavljala Miss Obale Bjelokosti, Olivia Yace. Ona je rekla svoje ime i prezime, a zatim zastala. Pa ga je ponovno ponovila, što se preklopilo s predstavljanjem naše predstavnice.
Yace je inače veliki favorit za pobjedu te se, prema kladionicama, nalazi pri samom vrhu s velikim šansama za pobjedu. Bez obzira na probleme, predstavnica Obale Bjelokosti je, baš kao i Laura, prošla u top 30!
