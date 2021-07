Nakon što je Hrvatsku iznenadila fantastična vijest da je Dino Jelusić (29) postao novi član legendarne britanske hard rock grupe Whitesnake, mnogi su se odmah prisjetili i Siniše Vuce (50) koji je prije par godina izjavio kako će si 'odjeći penis ako Jelusić ikad postane zvijezda'.

Kako bi pokazao što zapravo misli o tome, Vuco je u srijedu navečer objavio nekoliko storyja u kojima se izravno obraća mladom pjevaču.

- Cijela država me proziva zbog onog što sam rekao. Ja stojim iza svakog slova i šta kažem? Kamo sreće da momci duga kosa, rokeri, naprave neki uspjeh u domovini i izvan nje. Znači, Dino, samo naprid i nemoj se zaustaviti da budeš prateći član. Budi svoj, svoje ime i neka ti David Coverdale, jedan od najvećih pjevača ikada, pomogne da isufuraš svoj projekat. Siniša Vuco ne da nema jal, ja imam ljubav i fala Bože da ideš! Samo nemoj bit prateći muzičar, budi lider, budi vokal, budi mangup, budi zvijezda. Živ mi bija - rekao je Siniša Vuco i nazdravio za Dinu.

No, to nije to. U cijelu priču Jelusićeva uspjeha upleo se i Dražen Turina Šajeta (49) koji se na Twitter profilu našalio da je David Coverdale prvo zvao njega.

- Istina je sljedeća : David Coverdale je najprije zvao mene i ja sam mu rekao: Stari svaka čast ali da je Bijelo dugme u pitanju još, još ali Vajtsnejk ?!? Pa s vama se sprda i Vidoviti Milan… - napisao je Šajeta.

Zbog ove objave Šaju su neki korisnici kritizirali i rekli mu da je zavidan, a on se ponovno našalio u svom stilu:

- Pa ja ko iz pič** skupim 20 ljudi na koncertu.

Osim Šajete i Vuce, brojni hrvatski glazbenici javili su se Dini kako bi mu čestitali na velikom uspjehu. Pjevač je na Instagramu podijelio i da su ga neki od njih nazvali i na privatni broj.

Na popisu su, među ostalima, Jacques Houdek, Massimo, Radojka Šverko i Pero Galić.