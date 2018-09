Videostar: Prijavi se na talent show i osvoji 100.000 kuna

Videostar je treću godinu u potrazi za mladim talentima i očekuje se jako velik odaziv. Prve dvije sezone pokazale su se vrlo uspješne s obzirom na više od pet tisuća prijavljenih kandidata, a ova sezona neće biti ništa manje spektakularna.

Jednako kao i nagrade. Jedna bolja od druge. Pobjednik dobiva ugovor s JoomBoosom u vrijednosti od minimalno 100.000 kuna! I to nije sve. Snimat ćeš videa, serijale, pjesme i spotove koji su u JoomBoosovoj produkciji, a tu su i razna putovanja koja JoomBoos omogućuje svojim youtuberima.

Na ovo ludo natjecanje prijavljuju se samo najhrabriji koji su spremni pokazati svoju kreativnu stranu i postati nove YouTube zvijezde.

Nema kategorija nego se youtuberi ocjenjuju prema količini JoomBoos faktora koji imaju. Točnije, presudit će kreativnost i snalažljivost natjecatelja u raznim neočekivanim situacijama.

- Ovo natjecanje povratak je korijenima. Mičemo se od tipičnog televizijskog formata te se fokusiramo na YouTube i sadržaj koji je idealan za tu platformu - kaže Dennis Domian kome je uz Gloriju Berger pripala uloga stručnoga komentatora natjecanja.

Od svih prijavljenih JoomBoosovi producenti će odabrati top 15, a zatim će svatko od mentora složiti tim od po pet članova. Osim finalista i mentori se bore za nagradu jer onaj koji pobijedi ide sa svojim mentorom na putovanje Europom kroz deset gradova.

- Najbitnije nam je da osoba nema srama i da se dobro snalazi u kreativnim stvarima. Život youtubera je život u kojem stalno moraš biti u toku s događajima i moraš se znati snaći u različitim neočekivanim situacijama - kaže redatelj serijala Filip Dizdar. LayZ, SaamoPetraa i TheSikrt ovogodišnji su mentori. U svakoj epizodi Videostara od njih 11 ispadaju po tri člana.

Oni s najmanje glasova u timu ispadaju iz natjecanja. Stoga mobitel u ruke i pokaži zašto baš ti imaš taj JoomBoos faktor koji tražimo uz originalnost i kreativnost.

Na natjecanje se možeš prijaviti tako da snimiš video u kojem otkrivaš zašto bi baš ti trebao odnijeti titulu najveće YouTube zvijezde, a pobjednik će potpisati ugovor s JoomBoosom u vrijednosti od minimalno 100.000 kuna. Pokaži nam da baš ti imaš JoomBoos faktor koji se traži.

- Kandidati će imati izazove u kojima se od njih traži da izađu iz svoje zone komfora. Od njih se traži da rade neke stvari koje nisu mogli zamisliti da će ikad raditi - otkriva Filip Dizdar te dodaje smijući se:

- Sve je to zapravo u svrhu da ih se pripremi na ono što ih čeka... pakao. Ove godine, kaže Filip Dejanović, poznatiji kao The Sikrt, Videostar će biti najbolji do sada.

- Fokus se miče s broja pregleda na YouTubeu i prebacuje se na videosadržaj, karakter natjecatelja i slično. Mogu samo reći da ovako nešto još niste vidjeli - kaže jedan od mentora koji će svoj tim gurati u pobjedu.

- Očekujem duplo težu borbu naspram prve i druge sezone jer sve funkcionira na drukčiji način, natjecatelji potpuno ovise o svojim sposobnostima - ističe Gloria Berger, ovogodišnja komentatorica cijelog talent natjecanja. Iako su prve dvije sezone Videostara urodile plodom, ova sezona talent natjecanja bit će još luđa.

Matija Lazarević, poznatiji kao LayZ, inače pobjednik prve sezone Videostara te jedan od mentora u novoj sezoni, dao je nekoliko savjeta svim ovogodišnjim kandidatima.

- Prvo i najbitnije je da kvalitetan youtuber treba imati sadržaj. Drugo, taj sadržaj mora biti kvalitetan i treće - mora imati konzistentnost. Naravno da je bitna kvaliteta videa, no smatram da je najbitniji sadržaj. Ako imaš dobar sadržaj, imaš gledanost - tvrdi.

U prijašnjim sezonama postojale su kategorije u kojima su kreatori mogli poslati svoju videoprijavu. Zadnje dvije sezone “beauty”, “gaming” i “prank” bile su samo neke od ponuđenih, a na ovogodišnjem natjecanju kreatori dobivaju slobodu da snime video kakav god žele. Sada više ne postoji kategorija za koju se natjecatelji mogu prijaviti. Nova sezona Videostara postavlja pravi izazov i traži one najkreativnije. Video može biti “beauty”, “gaming”, “prank” ili “lifestyle” sadržaja, a glazbene duše mogu pokazati talent glazbenim spotovima ili pjevanjem.

- Veselim se početku snimanja jer ni sama ne znam što me sve očekuje. Mislim da je definitivno vrijeme da cura pobijedi jer su one jednako vrijedne i zanimljive, a i treba mi nova YouTube frendica - otkriva Petra.

JoomBoos faktor bit će presudan, slaže se Dennis, koji dodaje da kandidate čeka mnoštvo zabave, smijeha, izazova i zanimljivih zadataka.

Pobjednik prve sezone Videostara Matija Lazarević LayZ osvojio je i titulu najtalentiranijeg youtubera u regiji. U drugoj sezoni najkreativniji je bio talentirani Bruno Lukić, kojem se život nakon showa potpuno promijenio. Posjetio je i Hollywood, što nikad, dodaje, nije mogao zamisliti da će mu se dogoditi u životu. Ove godine mjesto pobjednika možda zazuzmeš baš ti.

- Ove sezone očekujem najbolje osmišljen Videostar dosad. Koncept je promijenjen, a po meni i poboljšan. Petra, Filip i ja ćemo biti mentori nekima od vas, zato budite spremni na najluđe zadatke ikad - poručio je kandidatima prošlogodišnji pobjednik LayZ.

- Natjecatelji najviše ovise o sebi i svom karakteru jer ipak je nakon svega najbitniji video kojim su se prijavili - otkriva komentatorica Gloria, koja jedva čeka treću sezonu jer vjeruje da će biti nezaboravna.

- Sretan sam što će Videostar i ove godine ostvariti snove budućoj YouTube zvijezdi i što će naša JoomBoos obitelj dobiti novog člana. Neće biti lako, ali svakako će se isplatiti sav trud koji kandidati i JoomBoos tim ulažu - kaže njezin kolega Dennis.

Ponovimo pravila još jedanput.Prijaviti se možeš tako da snimiš video od tri minute, uploadaš ga na YouTube, ali pazi da je “public” ili “unlisted”! Nakon toga pošalji link preko internetske stranice videostar.joomboos.hr. Prijaviti se mogu svi stariji od

15 godina od 14. rujna do 22. listopada.

- Videostar je prvi originalni talent show u kojem tražimo nove YouTube talente. Ponosan sam što je postao inkubator za kreativce od kojih ekipa JoomBoosa stvara istinske zvijezde. Pobjednici prvih dviju sezona danas su najveće YouTube zvijezde u regiji. Ove godine se vraćamo u izmijenjenom konceptu. S pravom porukom pretvori svoju strast i talent u posao iz snova. U JoomBoosu uvijek pomičemo granice. Kao najjači medijski brend za generaciju Z i milenijalce treći rođendan proslavit ćemo događajem koji će odjeknuti u cijeloj regiji - kaže voditelj JoomBoosa Matej Lončarić o VideoStaru o JoomBoosovu uspjehu i novim projektima kao što je Totalni JoomBoos.

