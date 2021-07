Srpski povjesničar umjetnosti i antikvar Vidoje Ristović tijekom proteklog vikenda slavio je rođendan sa svojim muškim društvom, bez supruge voditeljice Nikoline Pišek (48).

- Više od dvadesetak ljudi nazočilo je slavlju. Čitavu noć su se veselili, a za tih nekoliko sati popili su čak 22 boce šampanjca. Slavlje je trajalo do ranih jutarnjih sati, a DJ je Vidoju u nekoliko navrata puštao pjesme po želji - ispričao je izvor s lica mjesta, prenose srpski mediji.

Vidoje je rođendan slavio u beogradskom restoranu u kojem je cijena boce šampanjca oko 250 eura, što bi značilo da su Ristović i društvo popili barem 41.000 kuna alkohola. Jeli su se azijski specijaliteti, pa je račun bio i veći. Povjesničar umjetnosti na Instagramu je objavio djelić atmosfere.

- Kad ti u restoranu puštaju Lepu Brenu, a ti s dragim ljudima oko sebe - napisao je razdragani Vidoje, koji inače voli tulumariti.

Prije nekoliko godina partyjao je na ekskluzivnom partyju u Zagrebu kad ga je Nikolina navodno morala vući doma. Protiv Vidoja nedavno je podignuta optužnica na splitskom Općinskom sudu zbog navodnih prijetnji suprugu vlasnice vile Roku Gali u kojoj je obitelj Ristović odsjela u Kaštel Starom prošlo ljeto. Državno odvjetništvo za Ristovića traži kaznu u visini od 45 dnevnih dohodaka, odnosno 105.000 kuna.

- Idemo na sud. Riječ je o sprezi lokalnog kriminalca i lokalne policije. Kako je sad za slučaj nadležan sud, potpuno sam samouvjerena. To je sramota. On je vezan s lokalnom policijom, stojim iza toga, vidjela sam to na svoje oči tu noć. Ja nisam lokalna niti sam iz Kaštela. Njegov dosje sve govori. Nažalost, i takve situacije se dešavaju. No ne doživljavam to kao nekakvu dramu. Ljudi se sude zbog tko zna kakvih stvari – rekla nam je nedavno televizijska voditeljica.

Ristovići su rekli ljetos kako je Gale dolazio prečesto u vilu, nije ih puštao na miru, navodno ih je špijunirao nadzornim kamerama, a na kraju ih je otjerao iz kuće prije roka te im, kako tvrde Ristovići - oteo novac i super vrijedni nakit koji su ponijeli na odmor. Bilo je tu luksuznih satova, nakita i - kako su rekli - igrom slučaja im se u sefu našlo i 68.000 eura gotovine jer su planirali dati predujam za neku nekretninu.

Gale je, tvrdili su, napao Vidoja, Nikolinina kći Hana pala je u nesvijest zbog stresa i završila na Hitnoj, a ostali su bez stvari u vrijednosti između 275.000 i 300.000 eura.